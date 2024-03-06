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繁殖場67隻法鬥互咬病危狀況慘 宜蘭救出照顧開放認養

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣動植物防疫所從養殖場搶救回來的「法鬥」，經過妥善照顧後已恢復健康，模樣很可愛，正開放民眾認養。 圖／動植物防疫所提供
宜蘭縣動植物防疫所從養殖場搶救回來的「法鬥」，經過妥善照顧後已恢復健康，模樣很可愛，正開放民眾認養。 圖／動植物防疫所提供

宜蘭縣壯圍鄉一處繁殖場經營不善，所繁殖的法國鬥牛犬無力續養，關在同一個籠裡彼此互咬、飢餓生病。宜蘭縣動植物防疫所上月獲報後救出67隻法鬥，但有些狀況極差，未能救活，倖存的50隻經照顧後恢復健康，昨天一開放民眾認養就很踴躍，目前剩10幾隻。

動植物防疫所於過年前的2月2日接獲電話通報，趕到繁殖場一看慘不忍睹，環境髒亂惡臭，有些法鬥同時被關在籠裡，空間狹小，彼此互咬，身上流血及留下明顯新舊傷，現場也沒有餵食的食物，有的甚至已經餓死或病死。

業者表示因為個人問題，無力繼續經營，防疫所觀察場內67隻法鬥全是繁殖犬，平均年齡5歲以下。緊急搶救全數沒入後，交由獸醫師進行手術，可惜仍有10幾隻無法救活，讓人難過。

剩下法鬥經過細心照顧存活50隻，半數交由動保團體幫忙收容，宜蘭縣動植物防疫所留有20幾隻，幫牠們進行絕育手術，昨天在全國動物收容系統開放認養，民眾認養十分踴躍，目前只剩下10幾隻。

法鬥體型長不大，超萌的神態很討人喜歡，幾年前曾經流行過一陣子，後來風潮一過出現棄養。宜蘭縣動植物防疫所表示，其實飼養法國鬥牛犬容易有皮膚病及呼吸道感染的兩大問題，一旦皮膚出現感染、濕疹或寄生蟲，會有擾人的臭味。

此外，因為法國鬥牛犬的鼻子短扁，睡覺打呼，也容易因換氣不順，導致散熱功能失調，引發熱衰竭，所以避免在大太陽底下外出，飼養環境四周要通風涼爽，建議喜歡法鬥的人評估飼養環境及自身條件，再進一步決定要不要認養。

宜蘭縣動植物防疫所從養殖場搶救回來的「法鬥」，經過妥善照顧後已恢復健康，模樣很可愛，正開放民眾認養。 圖／動植物防疫所提供
宜蘭縣動植物防疫所從養殖場搶救回來的「法鬥」，經過妥善照顧後已恢復健康，模樣很可愛，正開放民眾認養。 圖／動植物防疫所提供

法國鬥牛犬 認養

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