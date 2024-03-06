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謝國樑：研議放寬電動機車申請

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑說，「免費青年電動機車」政策目前申請僅100輛，正研議放寬年齡限制門檻、調降月資費等，衝高申請率。本報資料照片
基隆市長謝國樑說，「免費青年電動機車」政策目前申請僅100輛，正研議放寬年齡限制門檻、調降月資費等，衝高申請率。本報資料照片

基隆市政府去年10月受理申請「免費青年電動機車」，首年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛，但申請不如預期，藍綠議員昨都建議放寬條件限制、降低月資費。市長謝國樑說，目前申請僅100輛，數字令人不滿意，正研議放寬年齡限制門檻、調降月資費等，拿出新方案，以衝高申請率。

「免費青年電動機車」政策反應不如預期，不少青年認為，限定要有中古車申請汰舊換新、月資費太高、綁約4至5年太長等，都會影響申請意願。

議員韓世昱表示，目前條件太嚴，年齡限制、資格都要放寬，志工條件也可以修正，讓更多人能參與。議員俞叄發建議，應放寬對象和年齡，好政策才能讓更多人受惠。議員連恩典說，年輕人認為費率太高，年齡也要放寬。

議員張顥瀚指出，謝市長如無法在任內完成5萬輛政見，「那還要不要選連任？」目前只達成100輛，連零頭都不到。議員陳宜說，整體100輛等於每月才20輛，乏人問津，不如轉做其他公益使用。議員吳驊珈說，申請人數太少，市府要檢討。

謝國樑表示，有針對年輕人使用看法民調分析，民眾反映月資費負擔還是偏高，汰舊換新、志工作法也會滾動檢討。

環保局長馬仲豪說，有對申請電動機車補助者做電訪，市府正研擬降低資費方法，調整出更多可能性，如轉為推動共享運具、補助月資費等。議長童子瑋做成決議，要求市府應檢討電動車申請不彰困境，放寬申請門檻。

議員 電動機車

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