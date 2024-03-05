3發票兌換1苗木 羅東林業文化園區擴大植樹活動

3月春來好種樹，林業署宜蘭分署為慶祝羅東林場成立100年，今年擴大舉辦「傳承下一個百年」植樹節活動，邀請民眾備妥發票，屆時可以兌換苗木，另有里山市集的集點換好禮、闖關集章抽獎、貓頭鷹種子吊飾DIY及捐血等活動，把林業永續經營的理念融入活動中。

每年植樹節，不論林業相關或地方政府都熱烈推廣植樹風氣，林業保育署宜蘭分署以往每年都會主辦或與地方政府、社區團體合辦植樹贈苗，這次則是配合羅東林場成立100周年，訂3月10日在羅東林業文化園區擴大舉辦「傳承下一個百年」，上午9點半啟動植儀式及表揚林業績優社區。

每年很受民眾喜愛的贈苗活動9點半開始，憑今年1至3月的3張發票兌換1株苗木，限領3株，也歡迎民眾響應捐血獲贈苗木。

來到園區不空手而歸，賞遊林業文化園區(9:30-16:00)可參與集點樹「滿點樹、換(抽)好禮」，持集點卡完成(1)種子的長大旅行闖關活動、(2)義美吉盛森藝館、(3)日光山森林茶書苑、(4)製材專賣所(國產材專賣店)、(5)木育森林館等完成5關集章，粉專按讚即可參加抽獎，兌換紀念品或消費折抵優惠，另可在里山市集購買友善農產及文創商品，消費集點兌換滿額禮。

你認識那些種子？電影「冰原歷險記」中鼠奎緊抱不放的橡實種子，是相當喜愛的療癒種子。宜蘭分署為為了讓民眾認識種子，當天在樹民種子屋有4個場次的種子DIY，每場15人，現場報名，教大家把種子製作成貓頭鷹吊飾，收費100元。