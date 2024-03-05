台東推車站「微型圖書館」 10年還書率剩不到3成

台東縣政府推展城鄉閱讀風氣首創「微型圖書館」，2014年與台鐵合作在縣境內火車站設置書架，提供旅客借閱服務，但推行至今不僅書籍歸還率不到30%，也成其他民間宗教團體擺放其他書籍的平台。旅客抱怨「拜託！我不是來學佛的好嗎？」。文化處表示，已設法改善中。

文化處指出，自車站設置後，民眾還書率逐年下降，但還是會定期放置各類書籍提供服務，至於如何改善還書率，除呼籲大家發揮公德心素質外，也在書架及書籍貼上小標語提醒借書者；另民間團體書籍任意放置書架上，也會持續給予勸導禁止擺放，若不聽勸將沒收書籍。

「微型圖書館」於2014年推出後，縣府陸續在縣境內包括台東共7處火車站設置書架，擺放各類書籍免費提供給旅客借閱，讓更多人多能閱讀好書，提升城鄉閱讀風氣，不過，10年來共上架逾3萬冊圖書，還書率卻逐年下降，從過去每月45%到50%間，到目前僅剩不到30%。

管理人員坦言，管理火車站書籍真的很困擾，「書籍能順利歸還就很偷笑了，因為大多借出去後是一去不回」。每月還要整理書架上不相關的書籍，呼籲旅客把書帶上火車上後，可在花蓮、玉里、池上、關山、鹿野、台東、太麻里、大武、屏東等9站歸還、或寄回文化處圖書館歸還。

「書架上都是佛書，拜託！我不是來學佛的好嗎？」吳姓旅客說，這個美意是好的，但她已經好幾次想借書，但一樣都是佛書，很少好書可借啊，感覺沒人在管理；另有旅客說，想要大家乖乖還書，建議可以用掃條碼的方式來控管，時間內沒歸還就罰錢。