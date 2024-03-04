NET提出的權利金比較高 為何投標落馬？基市府公布原因

基隆市東岸立體停車場（地下停車場、地上商場）重新招商，原經營商場的主富服裝公司（NET）投標失利，由微風集團取得經營權。基市府交通處長王圳宏今天說明NET提出的權利金比較多，但為何未被評選為最優合格廠商的原因。

王圳宏表示，招商甄審作業須知公告甄審項目共6大項，第1個是申請人團隊、組織架構及相關管理實績占20%。第2是設備設施增建、改建、修建計畫占20%，第3是營運計畫占25%，第4是財務計畫占20%，俗稱的權利金是財務計畫裡面1項，第5是創新跟公益回饋占5%，第6是簡報跟答詢占10%。

王圳宏說，NET並沒有執行政府部門實績，東岸停車場原營運廠商大日公司與NET簽訂租賃契約，其實已經涉及轉包，NET另外再轉包出租給其他廠商，並且造成現階段8年來市府沒有取得相關的盈利權利金。

王圳宏表示，NET是大日公司的協力廠商，在議定第2次新約3年的時候，已經知道所有契約條件，但是逾越協力廠商的角色，違反契約移轉精神。反觀其他的參與招商的民間機構，都有完整的營運計畫書，合理的財務試算，以及更多的促參實績，因此獲得評選委員青睞。