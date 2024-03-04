花蓮軍醫林耕民深究軍人健康 獲世界三大心臟學會院士

國軍花蓮總醫院醫療部主任醫師林耕民，現年46歲，在照顧患者之餘，研究軍人健康議題及菸害、動脈硬化等專業領域，今年獲選為歐洲心臟學會院士，這是繼美國心臟學會院士與美國心臟學院院士後，他再次獲得世界頂尖心臟學會院士殊榮，更是軍職中首位，不但是國軍軍醫之光，更為台爭光。

林耕民深入研究醫學領域，迄今發表約200篇國際論文，多篇研究登上美國醫學會期刊（JAMA）、內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）等世界權威期刊，更在多部國際期刊擔任編輯委員。如今獲得歐洲心臟學會院士加上美國的雙院士，等於三冠王，而目前全台擁有三個世界心臟學會院士頭銜醫師或學者，不超過5位，實屬難得。

林耕民表示，能夠獲得世界三大的心臟學會的肯定，要感謝國軍花蓮總醫院的栽培，提供非常好的研究環境。自己做心臟血管預防醫學相關部分的研究，可以運用在國軍弟兄的健康與體適能，預防心臟疾病。

林耕民說，雖然軍人是年輕族群，心血管疾病發生率低，不過軍中壓力大，軍人可能會透過抽菸、暴飲暴食等紓壓，帶來的卻是罹患心血管疾病的風險；其中研究軍中抽菸的比例就高達3成左右，肥胖與過重也是占一定的比例。

有些軍人退伍後，發生心血管疾病的機率比一般的人高，因此如何在早期透過衛教或是宣導，降低危險治病因子等非常重要，希望軍人都能有健康的身體保衛國家。