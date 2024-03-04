花蓮市萬壽大排遭廢油污染 吸油棉索攔截並追來源

花蓮縣政府接獲民眾通報，花蓮市萬壽抽水站大排疑似遭油污染，環保局立即啟動應變機制，派員以吸油棉索攔截阻隔油污，同時向上溯源追查來源；污染行為者最重處300萬元罰鍰。

花蓮縣環保局發布訊息表示，昨天接獲民眾通報後，隨即派員抵達現場，由污染區域往上游處查看，並同時追查污染源頭；今天再次前往污染區域查看，並於萬壽抽水站及其下游處架設3條吸油棉索，以阻隔油污擴散與吸附油污，控制污染擴散狀況。

同時，環保人員針對周邊列管業者進行查核，並向上游溯源，沿雨水排水溝向上查找可疑的污染對象。

花蓮縣環保局指出，由於污染來源多樣且多屬間歇性發生，因此也針對受污染水樣採樣取證，待分析其油品種類後，再進一步確認污染來源；為避免類似事件再次發生，也於現場設置攝影機監控水體狀況，以便環保局人員立即應變。

環保局提醒，事業單位或民眾於進行各類修繕，如有廢（污）油水產生，應於收集後交由合格處理業者進行回收處理，不可隨意傾倒致造成環境污染。如發現有污染環境之情事者，將依違反水污染防治法第30條，污染行為者可裁處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；或如有查獲未依規定，將事業廢棄物傾倒至農地或其他場所，依廢棄物清理法第46條移請檢調單位偵辦。

花蓮縣環保局表示，花蓮的環境需由鄉親共同維護，切勿貪圖一時方便造成環境的傷害，鄉親如有發現污染狀況時，也請立即撥打24小時公害陳情專線03-8233131、0800-066666反映，一起守護花蓮的河川。