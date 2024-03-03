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捕鰻苗人注意！捕撈期已結束 3月15日前「蒙古包」全撤退
為了維護鰻魚資源，政府訂有「鰻苗捕撈漁期管制規定」，從每年3月1日至10月31日是鰻苗禁漁期，不得任意捕撈，違者開罰；因捕鰻苗而設立的鰻寮（俗稱：蒙古包），縣政府要求在漁期結束後15日內自行拆除，清走廢棄物，否則由縣府逕為拆除，並向設置人追討拆除費用。
鰻魚俗稱「黑金」，以前價格好的時候，每尾售價上百元，捕撈一個晚上足可賺進數萬元，這幾年受疫情影響，價格不振；每年11月1日起至隔年2月為鰻苗捕撈期，除了在地人捕撈，也有花東民眾前來，在沙灘搭起帳篷，讓捕鰻人可以休息、整理漁獲並暫放捕魚工具的鰻寮。
每年冬季，宜蘭最北從頭城鎮往南延伸海岸，幾乎都可以看見「蒙古包」，主要集中在壯圍鄉及五結鄉沿海一帶，數百個帳篷沿海而設，蔚為奇觀；不過在狂風吹襲下，有的已殘損不堪，破壞景觀。
從3月份起，依照農業部「鰻苗捕撈漁期管制規定」，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
宜蘭縣海洋及漁業發展所提醒民眾，捕鰻期結束了，請捕鰻苗人在3月15日前拆除鰻寮，帶走捕魚工具(包含設置在水域的固定式網具)及垃圾，自行清理廢棄物，維護海岸環境清潔；若未拆除，縣府將逕為拆除並向設置人追討相關費用。
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