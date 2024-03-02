台灣之光！偏鄉手作家具從72國脫穎而出 獲國際設計大獎

由退休國中教師王嘉納帶領一群偏鄉青年創辦的手作家具品牌「木想傢」，透過獨特工法，賦予玉里在地蛇紋石如皮革起伏與霧面的質感，搭配國產相思木，製成的「蛇紋石相思木餐桌」，呈現溫暖柔和氛圍，獲得國際四大設計獎項之一的「iF設計獎」，讓偏鄉木作站上國際舞台。

iF設計獎（iF Design Award）是全球最舉足輕重的設計獎項之一，每年參賽國家、數量不斷增加，今年有來自 72 個國家，約 1萬800件參賽，近日揭曉得獎名單，木想傢的「蛇紋石相思木餐桌」經過全球132位頂尖設計專家所組成的評審團一關關嚴格考驗，在產品設計項目類獲獎。

王嘉納高中就拿到台灣技能競賽金牌，讀台北工專時參加在荷蘭舉辦、有「技能界奧林匹克」之稱的國際技能競賽，連拿家具、木工雙金牌，原本在業界一片看好，因緣際會下回到家鄉玉里鎮當老師。

他在玉東國中服務超過20年，看見偏鄉因為缺乏工作機會，部落族人必須到大都會找工作，下一代常是隔代教養，創立木工班培養學生一技之長，3年前毅然提早退休，創辦臺灣木想傢人才培育協會，帶著一群平均年齡才20歲的青年，打出「木想傢」手作品牌，夢想就是在偏鄉建立產業鏈，讓族人回家工作。

「木想傢」認真鑽研木工技藝，每年產生作品超過200件，也到台北展出，細膩作工讓人驚艷。這次王嘉納帶著團隊，花了1個月製作「蛇蚊石相思木餐桌」，還將作品運到德國，獲得評審一致肯定。

王嘉納說，創作初衷就是使用花蓮在地的木材、石材，結合環保的概念，他感謝林業署花蓮分署和財團法人石材暨資源產業研究發展中心一直以來鼎力相助，才讓偏鄉作品有機會站上國際舞台被看見。

他說，要在偏鄉創造產業提供在地青年好的工作機會，真的非常辛苦，幸好一路都有許多貴人相助。這次獲獎，希望消費者看到台灣也有好的材料、好的設計、好的工藝，對「台灣製造」made in taiwan更有信心，相信對產業在東部生根，會更有幫助。