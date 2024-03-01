台東白蝦獲國際雙認證 冷鏈加工廠今揭牌
台東以東部純淨海水飼養白蝦聞名，目前整個縣境沿海線上有60餘戶養蝦人家，為提升品質，提升國際市場能見度，國內美興同盟商行與縣農產公司合作，打造水產品冷鏈加工廠，並取得雙國際認證，今天正式揭牌，縣長饒慶鈴受邀主持。
饒慶鈴表示，台東白蝦養殖面積雖只佔全國3%，但單位面積產量每分地卻有6千至1萬台斤的產量，是其他縣市的2至3倍，加上全都使用太平洋純淨海水養殖，逢年過節供不應求；未來加工廠能使供銷兩端市場更趨平穩，台東水產品銷售通路。
台東因處地理優勢，蝦農不僅無用藥飼養並強化養殖設施管理，天然太平洋海水創造白蝦肉質甜美彈牙的獨特口感，蝦體有彈性優勢，且在水試所、縣府及民間業者等產官學合作下，讓白蝦更具競爭力，過去從只有不到10家的養殖戶，目前已增至60餘戶。
今天水產品冷鏈加工廠揭牌，業者表示包括縣政府、農業部水土保持署、漁業署等相關單位，前後共投入超過新台幣500萬元促成加工廠建置及落成，也輔導取得ISO22000與HACCP兩項國際認證，加工廠在符合安全食品衛生管理下，為台東白蝦帶來品質保證。
業者強調，未來經營項目包括蝦類、九孔及龍虎班、台灣鯛等魚類各項加工，同步將開發如餃類、蝦餅、蝦醬方便麵等多種類商品供消費者選擇。
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