快訊

涉嫌損毀諾魯國旗！台灣替代役男遭羈押無法撤離 外交部發聲了

「早8」走入歷史！這所大學宣布第一堂課上午9點開始 下學期就實施

台東白蝦獲國際雙認證 冷鏈加工廠今揭牌

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國內美興同盟商行與台東縣農產公司合作，打造水產品冷鏈加工廠，並取得雙國際認證，今天正式揭牌，縣長饒慶鈴（中）受邀主持，大力推銷台東太平洋白蝦。圖／台東縣政府提供
國內美興同盟商行與台東縣農產公司合作，打造水產品冷鏈加工廠，並取得雙國際認證，今天正式揭牌，縣長饒慶鈴（中）受邀主持，大力推銷台東太平洋白蝦。圖／台東縣政府提供

台東以東部純淨海水飼養白蝦聞名，目前整個縣境沿海線上有60餘戶養蝦人家，為提升品質，提升國際市場能見度，國內美興同盟商行與縣農產公司合作，打造水產品冷鏈加工廠，並取得雙國際認證，今天正式揭牌，縣長饒慶鈴受邀主持。

饒慶鈴表示，台東白蝦養殖面積雖只佔全國3%，但單位面積產量每分地卻有6千至1萬台斤的產量，是其他縣市的2至3倍，加上全都使用太平洋純淨海水養殖，逢年過節供不應求；未來加工廠能使供銷兩端市場更趨平穩，台東水產品銷售通路。

台東因處地理優勢，蝦農不僅無用藥飼養並強化養殖設施管理，天然太平洋海水創造白蝦肉質甜美彈牙的獨特口感，蝦體有彈性優勢，且在水試所、縣府及民間業者等產官學合作下，讓白蝦更具競爭力，過去從只有不到10家的養殖戶，目前已增至60餘戶。

今天水產品冷鏈加工廠揭牌，業者表示包括縣政府、農業部水土保持署、漁業署等相關單位，前後共投入超過新台幣500萬元促成加工廠建置及落成，也輔導取得ISO22000與HACCP兩項國際認證，加工廠在符合安全食品衛生管理下，為台東白蝦帶來品質保證。

業者強調，未來經營項目包括蝦類、九孔及龍虎班、台灣鯛等魚類各項加工，同步將開發如餃類、蝦餅、蝦醬方便麵等多種類商品供消費者選擇。

台東縣白蝦養殖全都使用太平洋純淨海水養殖，未來水產品冷鏈加工廠能使供銷兩端市場更趨平穩，台東水產品銷售通路。圖／台東縣政府提供
台東縣白蝦養殖全都使用太平洋純淨海水養殖，未來水產品冷鏈加工廠能使供銷兩端市場更趨平穩，台東水產品銷售通路。圖／台東縣政府提供

台東 農業部 饒慶鈴

延伸閱讀

中職／台東8場例行賽歷年最多 縣府補助學生球隊觀賞

最強「黃」字輩！ 台東1年制義務役男 18人今入營了

頻訪花東挖藍牆角？柯文哲談與饒慶鈴聊兩議題 再吐12字回應

欠缺地方完整組織 柯文哲台東設民眾黨立委服務處

相關新聞

羅東新轉運站工程進度94.8％ 3到7樓商場保留招商可能

宜蘭羅東轉運站新建工程已到最後關頭，進度達94.84%，預計3月完工，今民眾黨立委黃國昌、前立委陳琬惠等人和公路局、縣府...

台東火車站人行道環境不友善引民怨！市公所：月底暢通

台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉...

台東公路牌180度翻轉！ 駕駛傻眼「要翻車倒著看啦」

台東新台9公路連接舊台9公路通往武陵的路口處，有駕駛發現公路指標牌180度翻轉，南下不僅看不到指標內容，北上也看到倒字。...

殺風景！台東成功漁港只見垃圾 不見「解憂郵筒」

台東成功鎮新港漁港2018年設置「成功郵便局」郵筒，民眾投信就有不同領域人士回信解惑，被稱為「解憂郵筒」名噪一時，但近日...

基隆市愛三仁四路口 將設行人專用時相

基隆市愛三路、仁四路口靠近仁愛市場，每天車水馬龍交通繁雜，為提升用路人安全，議長童子瑋偕相關單位昨安排會勘，童建議設置「...

頭城吉祥夜市今開幕 限量送HAPPY券

宜蘭頭城鎮原本的流動夜市位於海水浴場附近，交通動線差、人車爭道，鎮公所整合號召夜市攤商移到鎮公所後方，規畫全新的吉祥夜市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。