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基隆市愛三仁四路口 將設行人專用時相

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆愛三、仁四路口因鄰近仁愛市場，每天人潮、車潮多，地方盼增設行人專用時相。記者游明煌／攝影
基隆愛三、仁四路口因鄰近仁愛市場，每天人潮、車潮多，地方盼增設行人專用時相。記者游明煌／攝影

基隆市愛三路、仁四路口靠近仁愛市場，每天車水馬龍交通繁雜，為提升用路人安全，議長童子瑋偕相關單位昨安排會勘，童建議設置「行人專用時相」，行人綠燈亮時車流會暫停，全面讓行人通行。交通處同意4月設置，將是基隆第4處行人專用時相路口。

童子瑋指出，愛三路、仁四路口設置行人專用時相，可適度分離行人與車輛通行時間，除有效保護行人，也可促進仁三路轉進仁四路的車流行車順暢。

常去仁愛市場買菜的李姓婦人說，該路口人車很多，經過路口時因為轉彎搶道常陷在車陣中，有時也怕車子會衝過來，十分危險。

交通處表示，基隆已陸續在各重要路口辦理行人綠燈早開、行人專用時相措施，藉由設置行人綠燈早開時相及行人專用時相，適度分離行人與車輛通行時間，同時提升行人可見度，行人可安心通過路口。基隆已實施行人專用時相有仁五與南榮路口、仁五與愛一路口、愛三路廟口夜市前共3處，愛三路、仁四路口將成第4處。

基隆 童子瑋 行人

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