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宜蘭市植樹節邀「好歸塑巡迴車」吃寶特瓶 數秒成碎粒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
好歸塑巡迴車可以把一般寶特瓶繁雜的回收流程（包括運送、分類、壓磚、解磚和分解等）集結在一輛車內處理，不僅節省時間，更減少碳排放。圖／市公所提供模擬圖
好歸塑巡迴車可以把一般寶特瓶繁雜的回收流程（包括運送、分類、壓磚、解磚和分解等）集結在一輛車內處理，不僅節省時間，更減少碳排放。圖／市公所提供模擬圖

宜蘭市公所與林業署宜蘭分署合辦「宜草宜木．植生活」將於植樹節前登場，這次會有全台第一輛移動式寶特瓶回收處理機「好歸塑巡迴車」現身，這輛車專門吃寶特瓶，數秒即可把寶特瓶碎化成顆粒。當天歡迎民眾拿3個寶特瓶餵這輛車並參加闖關活動，透過趣味化流程實踐環保行動。

宜蘭市公所今天說明「宜草宜木．植生活」預計3月9日在中山公園舉行，現場安排假日市集及體驗活動，邀請蘭陽舞蹈團表演「希望之苗、百花舞」等舞碼。

宜蘭市植樹節活動與FNG世代設計合作，該公司耗時3年、斥資400多萬元打造第一台移動式的寶特瓶回收處理機「好歸塑巡迴車」，專車巡迴各地去吃寶特瓶，這次首度開來宜蘭市中山公園。

市公所說，「好歸塑巡迴車」厲害地方是可以將一般寶特瓶繁雜的回收流程（包括運送、分類、壓磚、解磚和分解等）集結在一輛車內處理，不僅節省時間，更減少碳排放，民眾在投入好歸塑巡迴車前，寶特瓶需要事先清洗、拆除瓶蓋、瓶環及膠膜，丟入車消化幾秒鐘後，寶特瓶就粉碎成碎片，快速進行造粒去化。

當天還有超過20組在地攤商打造綠色市集，提供400份在地農產製作的創意料理試吃，將近400份親子食農教育、樹的朋友蜂蠟燭、藝術創作植物敲染、木的循環與苔球製作等體驗，線上報名3月1日上午9點開始，也可現場報名，當天拿3張113年統一發票可兌換體驗券，發票也能兌換樹苗。

市長陳美玲表示，種下樹苗就是種下希望，「植樹」不僅是一項儀式，更是含蓋生命教育、藝術創作、社區參與與綠色生活的文化環境饗宴，相關活動內容可以上市公所官網或臉書粉絲頁查詢。

市長陳美玲說明活動內容，邀請民眾拿寶特瓶餵食「好歸塑巡迴車」，看看這輛車的厲害之處。圖／市公所提供
市長陳美玲說明活動內容，邀請民眾拿寶特瓶餵食「好歸塑巡迴車」，看看這輛車的厲害之處。圖／市公所提供
宜蘭市公所與林業署宜蘭分署合辦「宜草宜木．植生活」將於3月9日登場，這次會有全台第一輛移動式寶特瓶回收處理機「好歸塑巡迴車」到場示範吃寶特瓶。圖／市公所提供
宜蘭市公所與林業署宜蘭分署合辦「宜草宜木．植生活」將於3月9日登場，這次會有全台第一輛移動式寶特瓶回收處理機「好歸塑巡迴車」到場示範吃寶特瓶。圖／市公所提供

宜蘭 植樹節 碳排放 統一發票

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