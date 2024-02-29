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民眾瘋夜市 100多攤「頭城吉祥夜市」慶開幕送HAPPY券

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
3月1日新開張的「頭城吉祥夜市」會有100多家商攤，滿足消費者吃喝玩樂。圖／頭城鎮公所提供
3月1日新開張的「頭城吉祥夜市」會有100多家商攤，滿足消費者吃喝玩樂。圖／頭城鎮公所提供

最近在宜蘭很受歡迎的流動夜市，帶動人潮與錢潮，頭城鎮公所整合商攤推出全新的「吉祥夜市」明天3月1日傍晚6點開幕，現場至少有100家以上商攤提供吃喝玩樂，鎮公所將在開幕日發送2000張「100 HAPPY券」，送玩為止，愛逛夜市的人可別錯過。

宜蘭最有名的流動夜市屬於每周三清溝夜市，天氣好時幾乎擠到水洩不通，紅到連外地客人慕名而來；最近幾個月爆紅是礁溪鄉四城流動夜市，周一與周二營業，吸引電視節目前來拍攝取景。

看準民眾瘋夜市，每周五的頭城流動夜市極待整合。頭城流動夜市原本位於海水浴場附近，交通動線差、人車爭道，遊覽車曾經開進去卻開不出來，還因此發生碰撞車禍，鎮公所於是出面與商攤整合，把流動夜市的位置移到鎮公所後方，規劃完善的頭城吉祥夜市。

鎮長蔡文益表示，為讓遊客除了白天在頭城旅遊，晚上漫遊夜市，考量鄰近市區的交通便利區位，也可改善以往在大馬路車輛干擾行人逛街，所以運用頭城鎮公所後方空間場地作為「頭城吉祥夜市」新據點，鄰近市區，停車方便，每星期五晚上吃喝玩樂的好所在。

慶祝夜市熱鬧開幕，鎮公所在明天3月1日開幕當天，傍晚5點半起發送2000張「吉祥夜市100 HAPPY券」可以抵消費，送完為止，蔡文益歡迎大家一起來頭城感受吃海鮮、住頭城、逛夜市的幸福，促進地方觀光、帶動振興經濟發展。

頭城鎮公所今天宣布，全新整合的「頭城吉祥夜市」3月1日新開張，每周五營業。圖／頭城鎮公所提供
頭城鎮公所今天宣布，全新整合的「頭城吉祥夜市」3月1日新開張，每周五營業。圖／頭城鎮公所提供
慶祝頭城吉祥夜市3月1日開張，鎮公所發放2千張「吉祥夜市100HAPPY券」可以抵消費。圖／頭城鎮公所提供
慶祝頭城吉祥夜市3月1日開張，鎮公所發放2千張「吉祥夜市100HAPPY券」可以抵消費。圖／頭城鎮公所提供

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