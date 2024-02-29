基隆港2艘重量級母港郵輪同靠 創單日進出港1萬4千人次

基隆港今天迎接兩艘重量級母港郵輪同靠，一艘靠泊東岸隸屬世界第四大郵輪集團的「挪威寶石號」，一艘是靠泊西岸「地中海榮耀號」，已是冬季基隆母港航季的第11趟，單日進出港人次突破1萬4000人。

靠泊基隆港東岸旅客中心的是隸屬世界第四大郵輪集團的「挪威寶石號」，從曼谷經東南亞重要港口一路北上，今天抵達基隆結束航程，有2000多位來自世界各地的旅客離船改搭飛機返回原居住地，另有旅客到基隆港登船，隔天造訪花蓮港後接著北向前往日本進行11晚的航程。

基隆港務分公司表示，外國旅客在北台灣觀光、住宿，目前規畫直到2026年前，挪威郵輪都是安排以基隆為母港的Fly-crusie航次。這種方式相較以外國旅客下船一日觀光為主的掛靠港航次，可創造更高的經濟產值，也奠定基隆港在亞洲郵輪市場的地位。

另艘靠泊西岸旅客中心的「地中海榮耀號」，已是冬季基隆母港航季的第11趟，今天搭載4500位以台、日籍為主的旅客自基隆港出發後，前往宮古、那霸、石垣，將於3月5日返回基隆港。

位居世界第3大郵輪集團的地中海郵輪，第一個季度在基隆港營運即達成極佳載客率，在台灣市場聲名大噪，後續於今年夏季、冬季皆預報有基隆母港航次。

基隆港務分公司棧埠事業處經理劉懷萱說，今年度將有高達25次兩艘或兩艘以上郵輪同日在港停靠，喜愛郵輪的民眾可以提早抓準時機親身到基隆港體驗郵輪帶來的震撼感。

挪威寶石號總噸9萬3502，船長294公尺，船寬38公尺，可載客數1069人，下一個靠泊港口為花蓮港；地中海榮耀號總噸17萬1598，船長315公尺，船寬43公尺，可載客數5,655人，下一個靠泊港口那霸港。