海葵之後…林業署贈萬株苗木 縣府種回森林公園

台東去年海葵颱風16級強風侵襲，造成百萬棵樹傾倒，縣府計畫栽種10萬棵樹苗恢復綠地，林業保育署台東分署也將植樹月辦理10場次贈苗，送出逾萬株苗木給民眾種樹。

台東分署長吳昌祐指出，今年培育25種的台灣原生種苗木，共有10300株全部要送給民眾來栽種，並分別辦理10場次贈苗活動，希望在植樹月邀請大家一起集點樹和種樹，愛護森林。

每年林業保育署都會在植樹月舉辦贈苗活動，但今年贈苗更具意義，因去年9月間台東遭受海葵颱風16級的超級強風侵襲，造成嚴重災損，更是林木浩劫，縣府統計有百萬棵樹傾倒。

其中，光森林公園樹種災損就超過20萬棵，且多為台灣原生種，但由於原生樹種不能用移植方式來栽種，而是要從小苗種起，經縣府評估後，計畫種回10萬株苗木，希望恢復綠地。

縣府農業處表示，今年配合林業保育署台東分署，在3月16日於市區台東森林公園辦理贈苗，苗木選擇台灣原生種的外，也有台東特有種的一些樹木來做栽種培育。