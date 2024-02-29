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鳳梨釋迦救星 改良場整合3機器讓粉介殼蟲無所遁形

中央社／ 台東縣29日電

因粉介殼蟲台東鳳梨釋迦遭中國禁止輸入，去年再度開放後仍被檢出；台東區農業改良場整合高壓氣吹、水洗，經多次實驗清除達100%，同時配合果籃抬升機，有效節省人力。

2年前中國以台灣釋迦檢驗出粉介殼蟲，暫停輸入。去年台東縣政府與台東大學合作研發一套規範，可清除99%粉介殼蟲，中國同意重啟釋迦輸入，但仍有2貨櫃被驗出有粉介殼蟲。

農業部台東區農業改良場日前舉行向粉介殼蟲說Bye Bye的「鳳梨釋迦集貨場清潔、套舒果套一貫化機械作業示範觀摩會」，吸引釋迦農關注。

台東區農改場農業機械研究室副研究員黃政龍今天接受中央社記者訪問表示，改良場將果籃抬升裝置、水洗及氣吹機械、果實套裝裝置，3種機械裝置串聯起來成為一貫化機械。

他進一步說，果籃抬升裝置將果籃由地面舉升至80公分高，方便後續人工取下舒果套及將果實放入粉介殼蟲清除機械，可減少彎腰作業時造成的運動傷害；串聯研發的水洗式及氣吹式粉介殼蟲清除機械為一組，每個果實會經過21秒高壓水洗，之後再經過28秒高壓氣吹，每小時可處理1020至1320個果實；最後以日本進口的蔬果包裝機，將舒果套自動裁切為適當長度，完成套舒果套作業。

台東區農業改良場長陳信言表示，鳳梨釋迦是台東重要出口果品，為有效解決鳳梨釋迦集貨時以人工吹除粉介殼蟲耗時費工的問題，台東農改場整合果籃抬升機、鳳梨釋迦粉介殼蟲清除機械及蔬果包裝機，串聯起來成為一貫化機械。

如以20呎貨櫃1000箱、約9000個果實的作業量能，利用機械清潔處理僅需3人9小時，相當於人工除蟲8.3人之作業效能，且目前試驗清除率可達100%。

陳信言表示，經過這幾天多場觀摩，農友對鳳梨釋迦集貨場之一貫化機械作業，反應熱烈，深感興趣；此外，農改場正積極發展鳳梨釋迦採收處理及加工相關技術，持續發展鳳梨釋迦外銷市場及多元產品利用。

台東 鳳梨釋迦

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