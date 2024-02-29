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藍萬義、劉燦輝登記選宜蘭縣員山選區議員 4人都以無黨參選

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
藍萬義今天登記參選員山鄉宜蘭縣議員。記者戴永華／攝影
藍萬義今天登記參選員山鄉宜蘭縣議員。記者戴永華／攝影

宜蘭縣員山鄉縣議員補選，民進黨開放黨員自由登記參選，藍萬義今天以無黨籍身分前往縣選委會登記參選，他登記前先在代表會為日前不幸往生的代表會主席許芳明默哀，他說，受到許主席鼓勵參選，對的路，他會堅持走到底。

陳俊宇當選立委出缺的這席縣議員，民進黨內競爭激烈，前鄉民代表藍萬義與正國會秘書長李建興的女兒李姿婷堅持參選，第一次內參民調是李姿婷勝出，但剛好在誤差值，就在要進行第二次民調時，居中協調人選的員山鄉民代表會主席許芳明突因心肌梗塞過世，兩人宣布停止競選活動，黨部執委會上周開會決定，開放大家自由登記參選。

63歲的藍萬義25日透過臉書表達參選，隔天24歲的李姿婷就發表退選聲明，民進黨人選終於定於一尊，藍萬義今天從代表會出發到縣選委會辦理登記，出發前與高明芳、李筱婷代表等人為主席不幸去世，默哀1分鐘。

藍萬義表示，主席一生都在為了維護員山鄉政壇的公正公平，生前多次感慨，議員是重要的民意代表職務，應該要由有豐富服務經驗的角色擔任，他擔任過4屆員山鄉民代表，16年的任內專職服務、深耕基層、服務不分藍綠，受到主席的鼓勵，他會勇敢堅持走下去。

據了解，員山鄉的政治版圖綠大於藍，雖然民進黨未徵召提名，藍萬義也沒有以民進黨登記參選，但因目前只有1人登記參選，藍萬義還是會掛民進黨標誌投入這場選戰。

今天另有員山鄉民劉燦輝參選，劉之前曾選過鄉長、員山鄉民代表及立委落敗，他希望透過參選改變宜蘭、改變員山，尤其是大家關心的交通問題。

藍萬義及劉燦輝今天都以無黨籍登記，預計明天還有員山鄉長張宜樺的妻子黃雯如以無黨身分參選，連同日前登記的前鄉代謝萬得，將是4人爭搶1席補選議員席次；4人雖然都以以無黨籍登記參選，但藍萬義歸屬民進黨支持、黃雯如歸屬國民黨支持。

員山鄉民劉燦輝歷經多次選舉，今天登記參選員山鄉宜蘭縣議員，期盼改變員山。記者戴永華／攝影
員山鄉民劉燦輝歷經多次選舉，今天登記參選員山鄉宜蘭縣議員，期盼改變員山。記者戴永華／攝影
藍萬義登記參選前，在代表會為逝去的代表會主席許芳明默哀。記者戴永華／攝影
藍萬義登記參選前，在代表會為逝去的代表會主席許芳明默哀。記者戴永華／攝影

民進黨 議員 選委會

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