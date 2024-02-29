淨灘清垃圾迎接3月1日開放登島 達人教你如何玩龜山島

龜山島封島休息3個月後，將於3月1日開放登島。交通部觀光署東北角管理處今天舉辦龜山島鯨艷奇航暨淨灘活動，超過600人參與淨灘，清出3.5公噸垃圾，龜山島管制登島人數，若要上最高的401高地，必須網路申請，建議民眾頭城沿海地區有許多旅遊美食也可順道一遊。

淨灘由交通部觀光署副署長林信任、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉、頭城鎮長蔡文益、頭城區漁會陳總幹事秀暖、賞鯨推廣協會總幹事簡明義、大東北角觀光圈產業等相關單位，號召東北角之友臉書網友及公益團體參與。

龜山島遊客承載量管理機制於2022年9月榮獲「全球綠色目的地百大故事獎」，2023年4月又再以「龜山島生態旅遊管理實例」，獲亞洲生態旅遊聯盟第一屆「國際生態旅遊獎」之目的地治理類等國際大獎。

副署長林信任表示，疫後國境開放，永續及生態旅遊為觀光發展重點，龜山島實施總量管制，保護龜山島珍貴生態資源，每年淨灘為3月1日開放登島做準備，維持旅遊品質。

東北角管理處提醒民眾，龜山島採遊客總量管制，每天對外開放1800名，周三只開放學術研究，一般民眾不開放，而最高處的401高地，更是限制每天僅100個名額能登頂，登島及401高地一律採網路報名。

島上景點可走訪環湖步道欣賞湖光山色，還有乘龍觀音塑像及神秘的軍事坑道，而登上401高地不僅能夠俯瞰龜山島全貌，龜山島牛奶海、龜首潭等也是絕佳美景。

除登島外，搭船繞行龜山島也是很受歡迎的遊程，從海面看龜山島壯闊地質景觀、懸崖峭壁、牛奶海的海水色澤，近距離呈現眼前；每年4月至10月最佳賞鯨豚季節，頭城沿海地區包含蘭陽博物館、大坑觀景台、外澳服務區等景點，還有海鮮美食及海景咖啡廳都可以選擇。