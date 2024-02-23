花蓮觀光魚市完工 串連賞鯨、海洋生態形塑觀光廊道
花蓮漁港觀光魚市現有9個攤位，屬於鐵皮屋違章建築，縣政府向中央爭取經費，斥資5600多萬元，分兩期建新的觀光漁市，共有22個攤位，將委外營運。不過，攤商最關心的還是集客效果，畢竟有人潮才有商機；農業處表示，會透過舉辦活動、結合食農食魚教育，活化漁港。
花蓮區漁會旁的假日魚市共9攤，設攤超過20年，販售水產魚鮮，也有小吃美食、代客料理等，因環境老舊，且土地不在花蓮商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，面臨拆遷。
縣府從2017年即爭取花東永續發展基金，斥資3025萬元在漁港向日廣場旁新建的觀光魚市第一期工程，為L型建物，規畫14攤，2020年底完工後，攤商認為空間太小，還有東北季風的問題，不願遷入；縣府再爭取經費斥資2630萬元進行第二期改善工程，提供8個更寬廣的營業空間，增加採光廊道，近日完工還待驗收，兩期建築面積近2000平方公尺。
觀光魚市完工後，縣府計畫委外營運。花蓮區漁會總幹事林俊吉表示，經向攤商了解，對於進駐營運多半沒有太多期待，最關心的還是能不能發揮集客效應。
林俊吉說，花蓮漁港不像其他熱門漁港附近有住家，距離市區有一段距離，影響民眾觀光、消費意願，雖然每年幾個月有賞鯨客，多是旅行社整團帶來，停留時間有限，如何營造出特色，帶來人潮與商機，希望縣府等單位多費心。
農業處長陳淑雯說，努力爭取經費分兩期新建觀光魚市就是希望活化港區，讓魚市活絡起來。除了新建硬體，也針對園區自然與人文的景觀綠美化作整體規畫，未來會不定期辦理活動，結合海洋生態、食農食魚教育，讓賞鯨客留下來觀光，將花蓮漁港打造為結合生產、銷售、觀光及娛樂的綜合性休閒漁港。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言