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花蓮觀光魚市完工 串連賞鯨、海洋生態形塑觀光廊道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮漁港觀光漁市二期工程近日完工，規畫8個更寬廣的營業空間，還增加採光廊道。記者王燕華／攝影
花蓮漁港觀光漁市二期工程近日完工，規畫8個更寬廣的營業空間，還增加採光廊道。記者王燕華／攝影

花蓮漁港觀光魚市現有9個攤位，屬於鐵皮屋違章建築，縣政府向中央爭取經費，斥資5600多萬元，分兩期建新的觀光漁市，共有22個攤位，將委外營運。不過，攤商最關心的還是集客效果，畢竟有人潮才有商機；農業處表示，會透過舉辦活動、結合食農食魚教育，活化漁港。

花蓮區漁會旁的假日魚市共9攤，設攤超過20年，販售水產魚鮮，也有小吃美食、代客料理等，因環境老舊，且土地不在花蓮商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，面臨拆遷。

縣府從2017年即爭取花東永續發展基金，斥資3025萬元在漁港向日廣場旁新建的觀光魚市第一期工程，為L型建物，規畫14攤，2020年底完工後，攤商認為空間太小，還有東北季風的問題，不願遷入；縣府再爭取經費斥資2630萬元進行第二期改善工程，提供8個更寬廣的營業空間，增加採光廊道，近日完工還待驗收，兩期建築面積近2000平方公尺。

觀光魚市完工後，縣府計畫委外營運。花蓮區漁會總幹事林俊吉表示，經向攤商了解，對於進駐營運多半沒有太多期待，最關心的還是能不能發揮集客效應。

林俊吉說，花蓮漁港不像其他熱門漁港附近有住家，距離市區有一段距離，影響民眾觀光、消費意願，雖然每年幾個月有賞鯨客，多是旅行社整團帶來，停留時間有限，如何營造出特色，帶來人潮與商機，希望縣府等單位多費心。

農業處長陳淑雯說，努力爭取經費分兩期新建觀光魚市就是希望活化港區，讓魚市活絡起來。除了新建硬體，也針對園區自然與人文的景觀綠美化作整體規畫，未來會不定期辦理活動，結合海洋生態、食農食魚教育，讓賞鯨客留下來觀光，將花蓮漁港打造為結合生產、銷售、觀光及娛樂的綜合性休閒漁港。

花蓮縣政府盼觀光漁市能串連多功能漁業場館、賞鯨活動、海洋深層園區及海洋博物館等，打造海洋觀光廊道。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府盼觀光漁市能串連多功能漁業場館、賞鯨活動、海洋深層園區及海洋博物館等，打造海洋觀光廊道。記者王燕華／攝影
花蓮漁港觀光漁市二期工程近日完工，縣府盼串連多功能漁業場館、賞鯨活動、海洋深層園區及海洋博物館等，打造海洋觀光廊道。記者王燕華／攝影
花蓮漁港觀光漁市二期工程近日完工，縣府盼串連多功能漁業場館、賞鯨活動、海洋深層園區及海洋博物館等，打造海洋觀光廊道。記者王燕華／攝影

花蓮 賞鯨 食農

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