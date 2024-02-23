無人機搭配百噸巡防艇 蘭嶼飛魚季海巡展護漁決心

台東蘭嶼飛魚季陸續登場，為避免外界騷擾達悟族傳統飛魚季文化的傳承，海巡署今天起以旋翼型無人機進駐蘭嶼，搭配百噸巡防艇展現護漁決心。

每年的2月起，蘭嶼各部落的飛魚季陸續登場，達悟族 （雅美族）人開始出海捕魚，傳承飛魚文化，但是蘭嶼海域經常出現外界漁船捕魚和遊客的海上活動，干擾飛魚季的進行。

因此台東縣政府公告「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，10噸以上漁船禁止於6浬內採捕飛魚」。

海巡署東部分署今天發布新聞稿表示，為持續守護達悟族人傳統飛魚季文化，參考蘭嶼傳統祭儀，今年訂於2月23日至6月14日執行「蘭嶼地區海洋資源維護」專案。

海巡署將以新式100噸艇進駐台東地區執行海上巡弋任務，及調派旋翼型無人機區隊進駐蘭嶼地區執行空中偵巡，配合全天候不間斷陸域巡邏勤務及新式雷達的海面監控，進行即時性查處與強化資訊同步掌握，將能有效提升案件處理成效，讓人民感受海巡署維護達悟傳統文化與漁業資源保護決心。

海巡署東部分署呼籲，維護海洋資源須社會大眾共同參與，盼藉由專案任務，加強海上巡邏及宣導，喚起民眾對漁業資源的重視，共同為海洋保育盡一份心力，民眾如發現相關違規態樣，立即撥打海巡署「118服務專線」或「蘭嶼護漁專案通報諮詢平台電話0988918903」。