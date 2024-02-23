宜蘭員山縣議員補選 綠開放登記

宜蘭員山鄉縣議員補選，民進黨為徵召提名人選紛擾不休，期間又發生代表會主席許芳明辭世不幸，眼見下周選委會就要辦理選舉登記，縣黨部昨晚開臨時執委會，經過將近一小時討論，各方意見難擺平，考量選委會登記期程在即及地方團結和諧，決議開放登記。

陳俊宇當選立委後留下的員山鄉縣議員缺額，訂4月13日辦理補選。員山鄉選民結構綠大於藍，民進黨多人有意參選，最後由前鄉民代表藍萬義，對上正國會秘書長李建興的女兒李姿婷，兩人堅持不退讓，民進黨報請黨中央進行內參民調，李姿婷以3.3%勝出，但因民調有效樣本數僅900多份，3.3%剛好是誤差值。

就在黨部決定做第二次民調時，提名小組地方三大老之一、鄉民代表會主席許芳明20日驚傳離世，震驚地方，許芳明深獲地方人士敬重，連日來為協調人選，心力交瘁，兩名參選人得知不幸消息後暫停競選活動，李姿婷更宣布退出初選。

有人主張，一場選舉搞得這麼難看，兩人乾脆都退選，另尋第三人參選；民進黨執委會昨晚開會討論，會中有人提出徵召第三人選，但是第三人選表示，必須要藍、李兩人都確定退選才會考慮，所以並未答應。

會中最後決議，考量選委會登記期程在即及地方團結和諧，縣黨部執委會決議開放登記，黨內人士直言，結果讓人感到意外，跌破眾人眼鏡。

另外，許芳明因病辭世，縣府昨同意備查主席出缺，必須在1個月內由代表會辦理補選，員山鄉民代表以民進黨席次占超過半數，黨內以政治世家的鄉代李筱婷呼聲最高，國民黨則指出，一切等許芳明3月2日的告別式後，再思考人選。