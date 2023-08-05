南橫1工人後車斗摔落重創頭部 送醫搶救不治

台東南橫公路台20線1名33歲陳姓男工人，今天中午下工搭貨車準備下山時，不明原因從後車斗墜落到地面，頭部受到撞擊，當場沒有呼吸心跳，被緊急送往醫院搶救後宣告不治。死亡原因，正由警方深入調查釐清中。

關山警分局表示，中午12點多接獲民眾報案在台20線霧鹿段198.2公里處，有人頭部受傷倒臥在地，即派員警趕往現場。員警抵達現場時，傷者已由同行友人載至海端消防分隊，並由救護車將傷者送往關山慈濟醫院急救。

由於陳姓工人傷勢嚴重，經醫院急救後仍於1點48分宣告急救無效。警方及關山工務段立即派員上山了解。初步得知陳男於中午工作完，準備下山返回，當時坐在貨車後車斗，但不知道什麼原因，墜落到地面，頭部重創。