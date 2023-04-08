粉紅風爆 台東市新生北路花旗木花海盛開綿延500公尺

台東市太平溪路堤共構、新生北路(東49-1)北段逾500公尺，步道旁種植花旗木近期盛開、粉紅大爆炸，因該路段不易停車，成為隱藏版賞花景點，但遊客直言「花很美、環境待整理」，妥善規畫更吸引人。

台東市近期多處花旗木「粉紅爆花」，位太平溪左岸路堤共構東49-1縣道2019年通車，是台東市銜接台9線往來鹿野、關山、池上重要道路，前年命名為新生北路，道路沿線種植多種行道樹，其中北段一側逾500公尺種的花旗木近期滿開、粉紅花海讓人驚艷。

台東縣議會秘書長吳慶榮，5年前時任台東縣府建設處長，看到該路段美麗花海後表示，「前人種樹、後人賞花」，縣府當時的決定，讓台東市多了一處花景。

吳慶榮說，新生北路路樹都是2019年種植，因該路段相當長，當年和時任縣長黃健庭討論，除種植台東縣樹「樟樹」外，也應多種開花路樹，因此選種花旗木、紫薇和紅花、黃花風鈴木等樹種，經過5年後滿開。