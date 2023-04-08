聽新聞
test
0:00 / 0:00
粉紅風爆 台東市新生北路花旗木花海盛開綿延500公尺
台東市太平溪路堤共構、新生北路(東49-1)北段逾500公尺，步道旁種植花旗木近期盛開、粉紅大爆炸，因該路段不易停車，成為隱藏版賞花景點，但遊客直言「花很美、環境待整理」，妥善規畫更吸引人。
台東市近期多處花旗木「粉紅爆花」，位太平溪左岸路堤共構東49-1縣道2019年通車，是台東市銜接台9線往來鹿野、關山、池上重要道路，前年命名為新生北路，道路沿線種植多種行道樹，其中北段一側逾500公尺種的花旗木近期滿開、粉紅花海讓人驚艷。
台東縣議會秘書長吳慶榮，5年前時任台東縣府建設處長，看到該路段美麗花海後表示，「前人種樹、後人賞花」，縣府當時的決定，讓台東市多了一處花景。
吳慶榮說，新生北路路樹都是2019年種植，因該路段相當長，當年和時任縣長黃健庭討論，除種植台東縣樹「樟樹」外，也應多種開花路樹，因此選種花旗木、紫薇和紅花、黃花風鈴木等樹種，經過5年後滿開。
台東曾姓市民表示，清明連續假期經過該路段，才發現台東市區有這麼一大段花旗木花景，進入道路堤步道行走，花況更美，但該路段不易停車，多數人僅駕車匆匆經過，沒機會賞花；另該處花旗木盛開雖美、唯環境有些亂，搭配妥善修整樹木，未來有機會成為台東另一賞花景點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言