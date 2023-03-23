60天歷年最長！ 2023台灣國際熱氣球嘉年華時程出爐了

台東縣政府今天公布「2023台灣國際熱氣球嘉年華」將於6月30日登場，不僅活動規模擴大，也是歷年來最長天數達60天。縣長饒慶鈴說，今年熱氣球絕對精彩無比，大家拭目以待。

饒慶鈴表示，今年熱氣球嘉年華將從6月30日展開到8月28日止，共計60天的活動，有全新造型球將全球首發，還有國外造型球的加入，另去年廣受好評的無人機展演，今年也加碼擴大規模。

台灣國際熱氣球嘉年華活動，已是台東國際觀光品牌，每年吸引超過百萬人次造訪，縣府為讓活動更具吸引力，不斷「加值」推出相關系列活動，讓遊客每年都有不同的感受與期待。

縣府交觀處表示，過去「開幕光雕音樂會」及「萬球齊飛活動」都在同一天舉行，今年6月30日開幕活動將改由夜間開幕光雕音樂會打頭陣，隔日早上再進行萬球齊飛活動，民眾不必一次看完。