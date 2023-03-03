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花蓮人的美好回憶 地標老飯店3月1日起暫停營業

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
前身為亞士都的花蓮東旭觀海酒店，因耐震不足，業者決定3月1日起暫停營業。記者王燕華／攝影
前身為亞士都的花蓮東旭觀海酒店，因耐震不足，業者決定3月1日起暫停營業。記者王燕華／攝影

前身為亞士都飯店的花蓮東旭觀海酒店，是在地知名飯店，可惜雖挺過疫情衝擊，卻因建築主體逾50年，耐震能力不足，業者決定3月1日起暫停營業，不少花蓮人感嘆，曾經美好回憶走入歷史。

「亞士都」飯店於1970年開幕，占地近3千坪，鄰近太平洋可以看海，是花蓮第一家觀光飯店，不時辦理音樂會等藝文活動，富有獨特的人文氣息，堪稱花蓮地標，但隨著時光推移，逐漸老舊的亞士都經營漸漸走下坡，一度停業，前年4月由東旭資產管理公司斥資8.7億元買下。

東旭接手後，重新裝潢並修繕168間客房，改名「東旭觀海酒店」，委由瑋泰工程管理顧問公司經營管理，但近日突然公告停業，讓不少花蓮人感到錯愕。

有網友回憶，飯店地理位置很好，面海且視野遼闊，有無敵海景，夏天非常涼爽；也有網友的婚禮在亞士都舉辦，得知歇業消息，不勝感傷。

東旭觀海酒店管理部經理顏麗華今天受訪表示，縣府去年要求檢視耐震力，經委託結構技師評估，發現建物耐震能力與當年設計需求，差了2.56倍，考量接近斷層，依現今標準耐震能力不足，需要補強。

業者表示，其實疫情趨緩後，訂房率相當好，228連假訂房也是全滿，但考量安全，決定3月1日進行全館整改規畫，暫停營業。後續會聯絡已訂房的客人，取消訂房退款，或協助轉到其他旅宿入住，至於館內24名員工，也都依勞動法的規定辦理資遣。

縣府建設處表示，東旭觀海酒店建物已超過50年，縣府請業者自行評估，並提出補強的方式，但沒有要求停業，現在也有都市危險及老舊建築物加速重建條例，提供容積放寬等補助，鼓勵老建物更新。

花蓮 酒店

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