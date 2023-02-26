濕冷！宜蘭清水地熱湧入大批遊客 啟動車流總量管制

天氣濕冷，宜蘭清水地熱遊憩區今天湧入大批人潮泡腳、煮蛋，整個園區滿滿遊客，停車場塞不下，上午9點5分啟動停車場總量管制措施，實施一出一進，園區外排滿等候入園車流；宜蘭監理站鼓勵大家228連假出遊，多利用大眾運輸工具及轉乘優惠。

清水地熱遊憩區只有250個停車位，停滿就實施總量管制，有車輛出去才能有車開入園，今天尚未開園前就有遊客為了搶停車位，提早停在停車場等候開園。昨天9點15分啟動停車場總量管制，今天228連假第二天，啟動總量管制的時間比昨天更早些。

園區可以泡腳，地熱水暖腳也暖身，熱水也可以煮蛋及煮玉米，目前市場缺蛋之際，園區的雞蛋沒有調漲，一樣維持原價平均每顆10元，業主自行吸引漲價的營業差。

宜蘭其他景點包括五峰旗風景區，幾米廣場公園今天也是人多，宜蘭監理站建議往來宜蘭地區的民眾多加利用大眾運輸，除省錢、省時又可免塞車苦。

宜蘭監理站表示，228連假推出多項客運優惠，包含全國87條國道客運路線享平日優惠或85折票價、使用電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵10小時內轉乘在地客運享基本里程或一段票免費。