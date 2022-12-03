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花蓮樂樂溪上游崩塌形成堰塞湖 林管處持續監測

中央社／ 記者張祈花蓮縣3日電
花蓮林區管理處定期追蹤衛星影像時發現，卓溪鄉樂樂溪上游發生27.1公頃崩塌，崩塌土體阻塞溪流形成堰塞湖，經專家學者初判無立即危險。圖/花蓮林管處提供，中央社
花蓮林區管理處定期追蹤衛星影像時發現，卓溪鄉樂樂溪上游發生27.1公頃崩塌，崩塌土體阻塞溪流形成堰塞湖，經專家學者初判無立即危險。圖/花蓮林管處提供，中央社

花蓮林區管理處定期追蹤衛星影像時發現，卓溪鄉樂樂溪上游發生27.1公頃崩塌，崩塌土體阻塞溪流形成堰塞湖，經專家學者初步評估雖無立即危險，仍應避免進入溪床活動。

花蓮林區管理處發布新聞稿指出，樂樂溪堰塞湖位於花蓮林管處轄秀姑巒事業區第8林班地，邊坡崩塌面積約27.1公頃，堰塞湖壩高約20公尺，迴水長度約692公尺，湖面面積約4.5公頃，推估蓄積水量約35萬立方公尺。

花蓮林管處成立應變小組，並委託國立成功大學進行研判，初步評估堰塞湖若潰壩，流至下游距離20公里的南安、卓樂部落時，會造成河水水位抬升約29至101公分，因聚落距離河床約11公尺高，且河寬斷面大，不致造成危險。

花蓮林管處指出，因堰塞湖已溢流，蓄水體積無增加情形，但堰塞湖天然壩仍屬不穩定壩體，可能於較大降雨情況即沖潰消失，在堰塞湖尚未潰壩前仍具危險性，呼籲鄰近居民及遊客暫勿進入溪床活動。

花蓮林管處邀水利署第九河川局、水土保持局花蓮分局及卓溪鄉公所、玉里鎮公所等單位預先啟動防災應變機制及河道管制，並辦理地方說明會，向村民說明堰塞湖現況。

花蓮 崩塌 成功大學

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