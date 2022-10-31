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花蓮海洋公園人魚秀升級 男人魚首度亮相

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
遠雄海洋公園首次招募男性扮演人魚，打破刻板印象。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園首次招募男性扮演人魚，打破刻板印象。記者王思慧／攝影

花蓮遠雄海洋公園歡慶20周年，除了打造全新主題花車，整修遊憩設施，更招募美人魚團隊，於11月1日起，推出升級版「人魚實境秀」表演，首次邀請男性人魚演出，帶給遊客們全新感受。

遠雄海洋公園與漁生工作室合作，規畫最新的「人魚實境秀」表演，今天特別邀請知名Youtuber「父女對話」到現場，由小女孩蕭莉兒（Ariel）帶來嘹亮純淨的歌聲，演唱小美人魚主題曲，搭配海牛池內的美人魚們翩翩起舞，畫面夢幻優美，是人魚實境秀一大亮點。

海洋公園指出，男性人魚由表演者鄭瑋中扮演，是全台少數的男人魚表演，打破刻板印象，他自2016年開始接觸人魚活動，原先都是在海邊玩，得知人魚召募活動，才開始考照訓練。

遠雄海洋公園總監鄧淳仁表示，這批美人魚在全台選拔，歷時3個月到海邊、潛水場域，找到會潛水的表演者，今天首度亮相男人魚，呈現台灣有很多專業的舞者，園區提供演出的平台，讓表演者展現出最優秀的一面。

鄧淳仁說，暑假美人魚演出場場爆滿，藉由全新的表演製作，希望能提升2成來客數；為維持表演品質，會採預約制的方式，演出一天有兩場，想要觀賞的遊客，記得在入園前4天上官網登記預約，也會視遊客狀況加演場次，讓大家都看得到表演。

遠雄海洋公園今天邀請知名Youtuber表演，由小女孩蕭莉兒（Ariel）帶來嘹亮純淨的歌聲，演唱小美人魚主題曲，搭配美人魚們翩翩起舞。圖／遠雄海洋公園提供
遠雄海洋公園今天邀請知名Youtuber表演，由小女孩蕭莉兒（Ariel）帶來嘹亮純淨的歌聲，演唱小美人魚主題曲，搭配美人魚們翩翩起舞。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園推出「人魚實境秀」表演，吸引親子客群。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園推出「人魚實境秀」表演，吸引親子客群。圖／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園歡慶20周年，再度攜手美人魚團隊，於11月1日起，推出嶄新的「人魚實境秀」表演。／遠雄海洋公園提供
花蓮遠雄海洋公園歡慶20周年，再度攜手美人魚團隊，於11月1日起，推出嶄新的「人魚實境秀」表演。／遠雄海洋公園提供

海洋公園 團隊

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