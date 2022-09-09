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烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差 馬戲團演出吸睛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差，馬戲團演出吸睛。記者游明煌／攝影
烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差，馬戲團演出吸睛。記者游明煌／攝影

基隆市文化局今天傍晚舉辦「烏龍派出所台灣出差」，劇中超級麻煩兼笑料製造者兩津勘吉，在七堵鐵道紀念園區展開神祕海任務，連結「藝術進區」活動，FOCA福爾摩沙馬戲團帶來精采演出獲得全場笑聲與掌聲。市長林右昌到場與孩子同歡，祝大家中秋節快樂。

現場復刻東京都葛飾署「公園前派出所」辦公室場景與園區內多處人形展板外，並與基隆市區東岸、西岸旅客服務中心連線規畫集章活動。車站月台化身為《烏龍派出所》行動辦公室門口，結合劇中警所經典場景，讓七堵舊車站成為期間限定「粉絲聖地」。

車站大廳內，則復刻《烏龍派出所》辦公桌實景，粉絲們可親睹阿兩與同事們辦公時搞笑情境，活動期間還設置許多扭蛋機、拍貼機、鑄幤機等限量周邊，讓大小朋友珍藏紀念，每日數量有限，售完為止，吸引不少大小朋友排隊進場。

林右昌說，這項活動是市府推動藝術下鄉計畫之一，藝文表演活動直接進入到社區，家長陪伴孩子就近觀賞到精彩演出。今天FOCA福爾摩沙馬戲團生動活潑表演，讓小朋友都看得很開心。

立委蔡適應也參加藝術進區活動，他說，現場吸引許多家長帶小朋友前來欣賞，讓鐵道公園變身《烏龍派出所》。

文化局表示，活動規畫集章地圖索取及集章點，則有七堵鐵道紀念公園、七堵慶濟宮、永平圖書館、西岸旅遊服務中心及東岸旅遊服務中心。集滿地圖背面5個紀念章，可於活動期間至七堵鐵道紀念公園或基隆市西岸旅遊服務中心，兌換限量明信片1套，每日限量，換完為止，活動到11日止。

烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差，馬戲團演出吸睛。記者游明煌／攝影
烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差，馬戲團演出吸睛。記者游明煌／攝影
烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差，馬戲團演出吸睛。記者游明煌／攝影
烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差，馬戲團演出吸睛。記者游明煌／攝影
烏龍派出所兩津勘吉七堵鐵道公園出差，馬戲團演出吸睛。記者游明煌／攝影
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鐵道 基隆

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