「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空 漂越遠越興旺

傳承168年的「鷄籠中元祭」，昨晚深夜11點在基隆望海巷進行重頭戲「放水燈」，「進喔、發喔！」的聲音此起彼落，各姓氏宗親會的「水燈首」依序推入海中，為海上孤魂引路照亮八斗子夜空。文化局說，習俗認為水燈頭漂流得越遠，該字姓的運道就越興旺。

昨晚望海巷擠滿民眾及攝影愛好者搶拍放水燈，一早就有人占好位置，活動一直到今天凌晨，現場人潮很多。文化局表示，放水燈的目的在為水上孤魂照路，前來接受人間普度，才能使水陸兩界孤魂靖安，各字姓在子夜將水燈頭點燃後推入海上，火光照亮夜空。

隨著海面上的水燈首越燒越旺，現場不少民眾拿起手機拍攝，與親朋好友分享這項難得畫面，文化局安排主播大道奈緒與台灣民俗專家林茂賢老師，現場講解施放水燈頭與中元祭的相關民俗知識，民眾透過線上直播也能夠如臨現場般地參與祭典活動。

鷄籠中元祭起源於1855年，是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，也是第一個被指定為「重要民俗」類國家文化資產的節慶。接下來還有今晚7點在主普壇的祭典及27日下午5點開基老大公廟關龕門。

市長林右昌和輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風、理事長黃楓林等人共同參與祭祀儀式。林右昌說，今年的水燈遊行相當順利，昨晚風平浪靜，是難得的好兆頭，相信各宗親會的水燈頭都可以放得很遠，祝禱疫情早日過去。