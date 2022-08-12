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「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空 漂越遠越興旺

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／蔡宗和老師提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／蔡宗和老師提供

傳承168年的「鷄籠中元祭」，昨晚深夜11點在基隆望海巷進行重頭戲「放水燈」，「進喔、發喔！」的聲音此起彼落，各姓氏宗親會的「水燈首」依序推入海中，為海上孤魂引路照亮八斗子夜空。文化局說，習俗認為水燈頭漂流得越遠，該字姓的運道就越興旺。

昨晚望海巷擠滿民眾及攝影愛好者搶拍放水燈，一早就有人占好位置，活動一直到今天凌晨，現場人潮很多。文化局表示，放水燈的目的在為水上孤魂照路，前來接受人間普度，才能使水陸兩界孤魂靖安，各字姓在子夜將水燈頭點燃後推入海上，火光照亮夜空。

隨著海面上的水燈首越燒越旺，現場不少民眾拿起手機拍攝，與親朋好友分享這項難得畫面，文化局安排主播大道奈緒與台灣民俗專家林茂賢老師，現場講解施放水燈頭與中元祭的相關民俗知識，民眾透過線上直播也能夠如臨現場般地參與祭典活動。

鷄籠中元祭起源於1855年，是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，也是第一個被指定為「重要民俗」類國家文化資產的節慶。接下來還有今晚7點在主普壇的祭典及27日下午5點開基老大公廟關龕門。

市長林右昌和輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風、理事長黃楓林等人共同參與祭祀儀式。林右昌說，今年的水燈遊行相當順利，昨晚風平浪靜，是難得的好兆頭，相信各宗親會的水燈頭都可以放得很遠，祝禱疫情早日過去。

當各姓氏宗親會的水燈頭載到望海巷海邊，岸邊早已備妥供桌與香案，供奉三牲祭品，由道長誦經，舉行祭儀，海岸線上更是早早擠滿了人，現場燃放260秒的煙火，隨後黃姓宗親會的水燈頭在宗親們的簇擁下率先推入海面，各姓宗親會也依序將水燈頭推入海中，進行過程中民眾高喊「發喔」、「旺喔」聲此起彼落，非常熱鬧。（影片由蔡宗和提供）

「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／澤空拍/空中攝影aerial photograph 提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／澤空拍/空中攝影aerial photograph 提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／澤空拍/空中攝影aerial photograph 提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／澤空拍/空中攝影aerial photograph 提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／蔡宗和老師提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／蔡宗和老師提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／蔡宗和老師提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／蔡宗和老師提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／澤空拍/空中攝影aerial photograph 提供
「進喔、發喔！」基隆放水燈大火照夜空，「水燈首」依序推入海中，漂越遠越興旺。圖／澤空拍/空中攝影aerial photograph 提供

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