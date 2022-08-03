暑搭基隆觀巴旅行身分證C免費搭 七堵暖暖遊第2人半價
基隆市政府暑假推出新亮點，基隆觀光巴士City Tour小旅行及4大精選遊程即日起開放線上預約，市府透過觀光巴士串聯東、西岸觀光景點，打造主題式旅遊行程，暑期限定身分證C免費搭、七堵暖暖遊第2人半價等優惠活動。
觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆觀光巴士City Tour小旅行自8月5日起至9月2日止，每周一至周五上午10點於基隆市旅遊服務中心出發，行經要塞司令部、正濱漁會大樓、八斗子車站、阿根納原住民會館、正濱漁港色彩屋、外木山等熱門景點，全程約2小時，同時也有隨車專業人員進行導覽解說，欲參加遊程民眾請至KKday網站預約報名。
市府也為市民準備專屬好康，身分證字號是「C」開頭者，至ACCUPASS網站預約報名即可免費搭乘每周五（8月5日、12日、19日、26日、9月2日）的「基隆觀光巴士City Tour」小旅行，每班次限量20名，額滿為止。
曾姿雯說，基隆觀光巴士「七堵暖暖淡蘭秘境一日遊」、「八斗子潮境忘憂藻樂趣一日遊」、「正濱漁港和平島一日走讀」以及「外木山濱海浪漫行」等4大精選遊程依主題走訪基隆知名打卡景點，如要塞司令部、和平島公園、正濱漁港、海科館、潮境公園、仙洞巖、外木山等。
其中「七堵暖暖淡蘭秘境一日遊」將首度帶領民眾搭乘基隆觀光巴士深入七堵及暖暖，走訪富民親水公園、暖心公園、百年幫浦間、焦炭窯遺址等秘境景點，於芳裕農場享用當季在地的無毒野蔬料理，還能在大菁休閒農場進行藍染DIY體驗，遊程每人報名費用1,000元，在8月31日前參加即享第二人半價的優惠，詳細遊程資訊及發車日期請上基隆觀光巴士預約網站查詢。
基隆觀光巴士預約網站
https://suntravel.tw/product-category/keelung/
「七堵暖暖淡蘭秘境一日遊」第二人半價預約網站
https://reurl.cc/QbdXno
https://www.klook.com/zh-TW/activity/74664-keelung-tour-bus-day-tour/
報名「基隆觀光巴士City Tour」小旅行
https://www.kkday.com/zh-tw/product/invalid/131541
預約「基隆觀光巴士City Tour」免費搭
https://www.accupass.com/event/2207220306201563724941
基隆旅遊網
https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/
基隆旅遊網FB粉絲專頁
https://www.facebook.com/klcgfans
魅力基隆FB粉絲專頁
https://www.facebook.com/klcgamore/
基隆市政府觀光及城市行銷處FB粉絲專頁
https://reurl.cc/QbdX3b
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