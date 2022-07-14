水不見了？ 台東「金崙溫泉」地下水位竟急降9.5公尺

台東南迴以溫泉觀光聞名的「金崙溫泉」，近期傳出無水可抽，經查地下水位竟驟降近10公尺，在地居民矛頭指向與地熱能源開發有關。縣府昨緊急會勘，要求暫停2周鑿井工程及抽水，並請專家學者查明真相。

縣府財經處長章正文說，金崙溫泉區地下水位突然產生劇烈變化，這事關重大，在原因未查明之前，已先要求廠商及溫泉業者，暫時停止2周鑿井工程及抽取溫泉水，並請專家學者找出原因，盡早因應擬對策。

南迴太麻里鄉金崙溫泉區，近期傳出有溫泉業者抽不到溫泉水，甚至連農民也抽不到地下水灌溉，引起在地居民恐慌，經調閱縣府水位監測資料，赫然發現地下水位已急速下降9.5公尺，懷疑跟地熱能源開發有關。

「抽不到水重來沒發生過。」溫泉業者賴威華說，還沒有挖地熱的時候，是沒有這樣的情形，但地熱工程開挖後，就開始陸續抽不到水，如果這狀況持續下去，到時候沒水可抽，會影響整個溫泉區的觀光發展，甚至無法經營。

太麻里鄉民代表陳孫金表示，地熱能源工程開發商應該主動找出原因，並解決問題，不然這影響的不只是溫泉業者，也影響農業及民生用水，將不排除將發動抗爭，並要求停止金崙溪所有地熱能源的開發行為。