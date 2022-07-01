基隆外木山海泳池人潮多 欄干鏽蝕斷裂螺絲露險象環生

暑假是戲水旺季，基隆市外木山海興海泳池湧人潮，但泳客反映，觀景平台欄干鐵架鏽蝕嚴重，有的斷裂、脆化，木板階梯也腐朽掉落，還有長椅螺絲外露，很容易刺傷人，十分危險。議員發現目前管理權責不明，長期乏人管理、維修。市府將邀相關單位釐清，研討改善作法。

外木山協和發電廠儲油槽對面的的海興游泳池，是一處海邊礁岩區，因剛好圍成一個區塊，海水清澈，魚群穿梭，長期以來是游泳、浮潛的好去處，是知名的海泳池。岸邊有一些簡易硬體設備，但非政府單位設置，設置時間久遠，現有欄干、長條椅子等設施毀損嚴重，乏人管理維護。

一名泳客說，岸邊有一些圍欄可能是要避免民眾掉落，但很多欄干都已鏽蝕破損，十分危險，一不小心碰到可能整個垮下，希望有關單位可以整修，否則出事不知誰要負責，曾有遊客不小心被突出螺絲刺傷，很是危險，尤其小朋友威脅很大。

一名女泳客表示，長條木製坐椅很破舊，有不少地方有螺絲外露，大家都穿短褲、泳衣，一不小心坐下去，後果不堪設想。

議員張秉鈞表示，這裡每天人很多，不只基隆還有很多外縣市民眾來玩水，外木山海興游泳池觀景平台，去年就有民眾反映鏽蝕嚴重，但1年過去了，依舊沒有任何改變，斑駁的鐵架甚至出現嚴重斷裂及脆化，而木板階梯更是腐朽掉落，他要求相關單位務必重視市民安全，盡快完成破碎欄杆及階梯修繕。

張秉鈞說，不管是市政府、北觀處還是國有財產署等，希望管理權責趕快釐清，民眾只知道是政府要負責，認為各單位不應該推卸責任，互踢皮球。