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影／海科館人魚減塑藝術劇場登場 水底演繹美人魚傳說

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館人魚減塑藝術劇場登場，水底演繹美人魚傳說。圖／海科館提供
海科館人魚減塑藝術劇場登場，水底演繹美人魚傳說。圖／海科館提供

海科館結合故事劇場的「人魚減塑藝術劇場」，很吸引民眾目光，10月底前的每周六、日下午在主題館1樓演出。一群自由潛水的專業人員化身美人魚，將藝術與環境教育結合，透過表演者的肢體張力與聲音、表情，讓民眾身歷其境。

海科館館長陳素芬今天說，人魚減塑藝術展演，人魚化身為海廢戰士對抗海洋廢棄物，透過如海龜、鬼蝠魟、鯨鯊等海洋生物，訴說人魚族英勇力抗海廢大魔王的故事。

一群自由潛水的專業人員所化身的人魚，在水底演繹出人魚傳說中的優美姿態，並藉由劇場表演，將藝術與環境教育結合。透過表演者的肢體張力與聲音表情，讓觀眾身歷其境的感受海洋廢棄物對生物們所造成的傷害，並且一起想辦法打敗海廢大魔王，適合全齡觀賞。

海科館說明，海科館長期推動海洋環境教育且緊鄰望海巷海灣，這幾年海科館已辦理超過250場的淨灘活動，撿拾超過15噸的海洋廢棄物。近年來海科館更朝多元方向發展與推動海廢相關的教育活動，更將以往以藝術與優美為主的人魚展演，嘗試與故事劇場結合。

今年海科館規畫的人魚藝術海廢劇場6到10月共20場次，每周六、日下午2點與3點15分各有兩場次，特定活動或節令加開演出場次。（影片由海科館提供）

相關資訊可參海科館2022人魚減塑藝術劇場活動官網https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/6871

海科館 劇場 廢棄物

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