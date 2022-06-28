石梯坪遭民眾占用搭棚曬衣 最重罰50萬元

花蓮石梯坪遊憩區近日遭民眾違規占用園區草地搭設帳棚，甚至在「大地藝術節」作品上晾曬衣物，引起民怨。東管處表示，若民眾違反相關規定，最重處新台幣50萬元罰鍰。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天發布訊息表示，為維護風景區旅遊安全及遊憩品質，除將加強巡查及取締外，並呼籲遊客愛護及尊重藝術作品，非經申請許可，勿占用景區草皮或停車場、步道、涼亭等設施炊煮、生火或露營，影響其他遊客安全或使用權益。

東管處表示，歡迎遊客到訪東海岸體驗自然文化美景，管理處除提供完善的遊憩服務，透過「東海岸大地藝術節」活動，也邀請許多藝術家在景區創作美麗的裝置藝術，供民眾前來欣賞、拍照打卡。

每一件藝術作品都是創作者理念的呈現及與環境、大眾的對話，是集合藝術家無數的心血及許多人共同的努力才完成。就如同在「石梯坪遊憩區」的藝術作品「欣賞她，也要愛護她」，是在地藝術家撒部．嘎照有感於石梯坪海岸生態多樣性的蓬勃美麗，呼籲大家珍惜眼前一切美景，欣賞她、愛護她，親近她，但不要傷害她。

東管處提醒民眾，在國家風景區轄管的停車場、步道、自行車道、涼亭、廊道、草皮、景觀平台、遊客中心戶外及沙灘等場域，均不得從事炊煮、露營或生火等相關行為。

如違反相關規定造成騷擾旅客或影響旅客安全之行為，經勸導仍不改善者，依發展觀光條例第63條第1項第5款規定，得處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。