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宜蘭12間地方文化館亮點展出 金棗西西里咖啡超特別

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
各館舍推出12場體驗活動。圖／縣府提供
各館舍推出12場體驗活動。圖／縣府提供

宜蘭各鄉鎮市有很多小型的地方文化館，建構「宜蘭是一座博物館」概念，縣府文化局邀請在地12間不同類型的地方文化館，展出專屬特色收藏，讓大家深刻感受從古至今，屬於宜蘭的味道與精神，認識深厚的宜蘭文化底蘊。

縣府文化局即日起至7月3日在蘭陽博物館遊客大廳二樓推出「甘之如宜－風土保存術」展覽今天開幕，橘之鄉蜜餞形象館特別準備金棗西西里咖啡，向大家推廣宜蘭蜜餞文化的現在式，讓人眼睛為之一亮。

縣長林姿妙表示，這項展覽記錄縣內12間館舍典藏文物、推廣在地文史，展演人文內涵的方式，把宜蘭美麗的山海文化全部集中在一處，各館舍還舉辦講座並提供有趣的體驗活動，希望民眾走進宜蘭這些地方館、文史館跟博物館，更加了解宜蘭文化，喜愛宜蘭。

各館舍推出12場體驗活動，讓民眾透過DIY、講座或遊戲去認識保存地方文化的方法，包括珊瑚法界博物館展示逐漸失傳的珊瑚工藝，可親手製作紅珊瑚三股結繩手鍊；頭城休閒農場的藝術家研發手作香料球體驗，以特別處理過的柳丁與日常漢方製作香球；大同泰雅生活館邀請部落駐館藝術家，帶領民眾體驗梭織與竹編工藝；己文堂、古意生活藝術館與龜山島漁村文化館分別推出手捏薰香、植物敲染及回收漁網編織活動，開啟民眾對於生活工藝的想像。

台灣戲劇館帶來本地歌仔戲的封蘇與千金扇DIY教學，更製作「宜蘭本地歌仔紙娃娃」，展覽期間限量1千份送給觀眾。各體驗活動報名網址：https://tainbunsia.wixsite.com/canninglocality。

文化局以「村民研究員」概念，設計可以讓民眾與博物館在相對平等的關係中，進行研究、調查或學習的行動，所以頭城休閒農場與台灣碗盤博物館將發表「村民研究員」行動成果，碗盤博物館也以「辦桌與飲食記憶」為題，舉辦村民研究員分享會。活動資訊請上文化局粉專查詢。

「金棗西西里咖啡」帶著淡淡果香，橘之鄉蜜餞形象館向大家推廣宜蘭蜜餞文化的現在式，很特別的在地獨特風味。圖／縣府提供
「金棗西西里咖啡」帶著淡淡果香，橘之鄉蜜餞形象館向大家推廣宜蘭蜜餞文化的現在式，很特別的在地獨特風味。圖／縣府提供
即日起至7月3日在蘭陽博物館遊客大廳二樓展出「甘之如宜－風土保存術」，邀請在地12間不同類型的地方文化館，展出專屬特色收藏。圖／縣府提供
即日起至7月3日在蘭陽博物館遊客大廳二樓展出「甘之如宜－風土保存術」，邀請在地12間不同類型的地方文化館，展出專屬特色收藏。圖／縣府提供
即日起至7月3日在蘭陽博物館遊客大廳二樓展出「甘之如宜－風土保存術」今天開幕，在地12間不同類型的地方文化館，展出專屬特色收藏。圖／縣府提供
即日起至7月3日在蘭陽博物館遊客大廳二樓展出「甘之如宜－風土保存術」今天開幕，在地12間不同類型的地方文化館，展出專屬特色收藏。圖／縣府提供
「金棗西西里咖啡」帶著淡淡果香，橘之鄉蜜餞形象館向大家推廣宜蘭蜜餞文化的現在式，很特別的在地獨特風味。圖／縣府提供
「金棗西西里咖啡」帶著淡淡果香，橘之鄉蜜餞形象館向大家推廣宜蘭蜜餞文化的現在式，很特別的在地獨特風味。圖／縣府提供

宜蘭 博物館 文化局

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