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基隆城博會最後1天 「KEELUNG」地標遭雷擊無法展演
基隆城市博覽會的最後一天，位在虎仔山的「KEELUNG」地標，今天因為被落雷擊中，造成系統受損當機，部分燈板也無法立即修復，今晚無法在遊客眼前展演。
2005年金馬獎在基隆舉辦頒獎典禮，主辦單位仿照好萊塢的創意，在太平國小旁搭建紅色「KEELUNG」字樣宣傳看板。基市府後來沿用創意，設置「KEELUNG」燈具，一度成為新興景點。
基市府為賦予地標新的定位，並提升色彩及展演豐富度，今年施工將原有燈條換為LED全彩燈泡，並將字母不鏽鋼面板換新，其中「E、E、N、G」4個字母，能展現出文字跑馬效果。過去地標只能顯示「KEELUNG」字樣，新地標上月23日正式點燈，特別秀出「L❤️VE」、「防疫加油」字樣，鼓舞國人凝聚信心、共同防疫。
市府觀光及城市行銷處表示，新地標效果設計延續基隆城市品牌色彩，以翠綠、金黃、暖紅及靛藍色彩組合，傳達基隆飽含生命力的城市氣息，5-9月夏季傍晚6點到深夜12點亮燈，10-4月冬季傍晚5點到深夜12點亮燈，城博會期間也成為遊客欣賞的焦點。
中央氣象局今天下午針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，基隆市區下午4點前後雷聲大作，虎仔山KEELUNG地標連續遭落雷擊中，導致部分系統受損無法運作。雷雨停止後，觀銷處通知工程人員前往搶修，發現部分燈板無法立即修復，今晚無法展演，觀銷處為此向遊客表達歉意。
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