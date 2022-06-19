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台東太麻里繡球花綻放 花期可到6月底7月初

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影

台東縣太麻里鄉青山農場近期繡球花綻放，農場負責人蔡政銘表示，繡球花滿開花況預計可到6月底，氣候穩定甚至可到7月上旬，接下來就是金針花季，歡迎到農場賞花、喝咖啡，享受太麻里山美好自然風光。

蔡政銘表示，青山農場是父親蔡青山創辦，父親是嘉義人，19歲農校剛畢業就到台東打拚種金針花、農田管理，當年金針花價格非常好、金針加工興盛，由於金針是採收盛開前花苞，因此種金針多無緣見花開、花海，直到後來進口金針衝擊、採收工資大漲、利潤下滑，農民無意採收，放任金針恣意盛開，金針花美景也才被發現。

蔡政銘說，在金針花產業沒落那段時間，父親除了在山區種樹植林，也轉型經營休閒農場，農場裡的花草樹木，都是父親用心經營成果，25年前開始經營民宿，他大學畢業後，也返鄉協助父親，推廣金針山休閒旅遊。

蔡政銘指出，多數人都知道每年8到10月，是金針花盛開季節，太麻里金針的澄黃花海，讓遊客流連忘返，但卻忽略金針山不僅僅有金針，冬末春初有櫻花，4月有孤挺花、百合，5、6月是繡球花，之後才接金針花季，不同花種依時令漸次綻放。

他說，青山農場就坐落在金針山海拔800公尺處，農場周邊有多條賞花、森呼吸步道，步道兩旁繡球花盛開，如果在山區住宿，夜晚可看滿天星斗，清晨還有機會欣賞太平洋日出，太麻里金針山之美，一年四季都好看。

太麻里鄉青山農場創辦人蔡青山（左）和兒子蔡政銘。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場創辦人蔡青山（左）和兒子蔡政銘。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場4月有孤挺花和百合花。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場4月有孤挺花和百合花。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場創辦人蔡青山（左）和兒子蔡政銘。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場創辦人蔡青山（左）和兒子蔡政銘。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場6月繡球花綻放。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場4月有孤挺花和百合花。記者卜敏正／攝影
太麻里鄉青山農場4月有孤挺花和百合花。記者卜敏正／攝影

台東 賞花 農民

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