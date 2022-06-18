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月光海音樂會來了 與萬芳、潘越雲同享海天月明之美

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
月光海音樂會是東管處每年最受歡迎的音樂活動。記者卜敏正／翻攝
月光海音樂會是東管處每年最受歡迎的音樂活動。記者卜敏正／翻攝

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處「2022東海岸大地藝術節」6月21日下午在都歷園區開幕，今年以「群山之島.眾島之洋」為主題，邀請6名藝術家創作融合環境藝術作品；另最受歡迎的月光海音樂會，今年安排8場次演出，歡迎民眾到台東享受東海岸仲夏時光。

「月光海音樂會」是東管處每年最受歡迎音樂活動，音樂會場不搭建舞台，而是以海與天為背景，讓遊客輕鬆坐在草皮上，欣賞純粹美聲、輕柔樂音，同時感受月滿東昇、海天月明之美，今年6月21起至至9月中旬，邀請國內外知名表演者獻藝。

東管處表示，首場「夏至星空音樂會」，將邀請在地知名表演團體Amis旮亙樂團，結集跨領域、族群、文化藝術家，還有精靈幻舞舞團、桑布伊、鄭宜農、舒米恩等；7月15日「島影浪花」為售票場次，邀請潘越雲、萬芳、家家、老王樂隊帶來動人心弦曲目，在皎潔月光前留下難忘回憶。

另今年的「藝術家駐地創作」邀請哈拿.葛琉、撒部‧噶照、吳韋廷、張國耀、菅野麻依子、安君實，分別在渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區及綠島進行創作，作品已經完成，透過藝術家帶領民眾們用生活看藝術，透過藝術過生活。

為讓遊客便利抵達活動會場，主辦單位提供「月光·海音樂會」付費接駁專車服務，接駁專車從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站及都蘭兩站，搭乘民眾自備零錢上車付現；詳細資訊可至東管處網站 www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw 查詢

月光海音樂會是東管處每年最受歡迎的音樂活動。記者卜敏正／翻攝
月光海音樂會是東管處每年最受歡迎的音樂活動。記者卜敏正／翻攝
「2022東海岸大地藝術節」6月21日下午在都歷園區開幕。記者卜敏正／翻攝
「2022東海岸大地藝術節」6月21日下午在都歷園區開幕。記者卜敏正／翻攝
「2022東海岸大地藝術節」6月21日下午在都歷園區開幕。記者卜敏正／翻攝
「2022東海岸大地藝術節」6月21日下午在都歷園區開幕。記者卜敏正／翻攝
月光海音樂會是東管處每年最受歡迎的音樂活動。記者卜敏正／翻攝
月光海音樂會是東管處每年最受歡迎的音樂活動。記者卜敏正／翻攝
月光海音樂會7月15日「島影浪花」售票場，邀請潘越雲、萬芳、家家、老王樂隊。圖／翻攝東管處網站
月光海音樂會7月15日「島影浪花」售票場，邀請潘越雲、萬芳、家家、老王樂隊。圖／翻攝東管處網站

音樂會 藝術家 台東

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