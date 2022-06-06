藝術座椅被破壞 創作者痛心問：公德心何在？

建築師陳宣誠與台東女中、台東高中兩校學生，共同打造原民風特色座椅，上月底開始在台東市波浪屋廣場展出，疑被使用者踩踏、不當使用作品受損，經多次修補，今拉起封鎖線暫停開放，也呼籲使用者秉持公德心讓作品能長久使用。

台東縣府原民處日前邀陳宣誠創作，以編織、手繪、磁磚拼貼等構築方法，打造29張原民風特色座椅，陳宣誠更特別邀請臺東女中美術班師生參與，合力完成作品「綻放的大地」，設置在TTstyle（波浪屋）前廣場。

作品5月底完成組裝後，即出現被使用者爬上椅子踩踏，因受力不均使座椅編繩鬆脫，白色特多龍繩更沾上泥土變髒，展出僅1周，師生已前往補修2次，今天發現端午連假期間又遭破壞，只好拉起封鎖線。

「請愛惜作品！」參與創作學生鍾易晉難過在臉書發文，展示期間曾看到孩子在椅子上踩踏，家長在一旁也未制止，「看了很心痛，希望民眾發揮公德心，讓作品維持更長久」。

鍾的貼文引發熱議，部分民眾質疑作品安全性，東女美術班教師康毓庭表示，編織使用的特多龍繩為特別訂製，彈性係數高，有凹槽是正常的，在學校多次測試，正常使用不會變這樣，是被重力踩踏、受力不均才導致繩子鬆脫。

康毓庭說，部分參觀者雖對於作品有不同看法，但作品圖騰、配色皆經過研究，從中萃取色彩再重組，東女、東中超過40名學生花了3個月時間製作，師生看見作品被破壞都很難過，希望民眾「多一點鼓勵少一點批評」。