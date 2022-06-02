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疫情衝擊 「期待再相遇」台東知名滷味店歇業
疫情影響，台東市知名美食「林記阿達滷味麵食館」近日拉下鐵門，並張貼告示「因疫情嚴峻，客人銳減，營運上不勝負荷，期待再相遇」。不僅慕名而來的遊客撲空，在地民眾也錯愕。
「這麼有名還會受疫情影響，有點難以置信。」台東市林小姐說，5月去買還大排長龍，昨天再去光顧，卻大門拉下，還張貼告示是受到疫情影響，讓她覺得名店都受影響了，其他店怎麼經營。
位於台東市浙江路上的「林記阿達滷味麵食館」，是台東知名美食，其滷味不僅在地人喜愛，外地遊客都會慕名而來，營業時間店家外經常大排長龍，警方不時得驅趕違停車輛。
不過，近日民眾發現店家鐵門拉下來，還張貼告示指出「疫情嚴峻以至於客人銳減造成，營運上不勝負荷，暫時歇業；等這一泊疫情過後期待再相遇」令不少人錯愕，直呼「吃不到滷味了」。
有市民說，「疫情嚴峻，店家也都提供外帶，生意感覺還是很好啊！」但有人看到店家把生財器具搬走，應該會休息很久，只是想不到這波疫情，會讓名店歇業，有點可惜。
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