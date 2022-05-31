影／基隆城市博覽會6月10日起登場 四大展區上百場展演

基隆城市博覽會6月10日到19日登場，四大展區，55個展覽、藝術裝置及上百場展演，從早到晚的不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現基隆24小時不斷電多元面向。市長林右昌邀請全國民眾一同參與，體驗基隆城市魅力。

室內展覽時間為每日上午10時到下午6時，戶外活動時間為每日上午10時到晚上9時30分，今天2022城市博覽會官網正式上線，歡迎規畫自己的遊程，詳細資訊和各項展演活動時間，請上 2022cityexpo.tw。

主展館位西岸碼頭二號倉庫，作為城市博覽會的入口展，將引領觀展者認識基隆，承辦單位觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，4大展區包括國門、正濱、海科及沙灣展區。亮點有三，第一是整個基隆城市都是展場；其次城博會不僅有白天的展演活動，晚上的光雕秀更是絢爛奪目；最後則是有在基隆才看得到的海上觀展，一網打盡屬於基隆獨有的山海城共融生活與海派浪漫情懷。

林右昌表示，基隆市是台灣的起點，包括鐵路起點、國道起點、水準原點都在基隆，都市規畫和海洋政策等也是從基隆開始，這7年多來，市長兢兢業業帶領市府團隊啟動一系列城市設計運動，逐步翻新基隆城市樣貌，現在城市博覽會即將打開，讓人一眼窺見基隆這些年醞釀累積的精采炫目。

市政府串連北北基共101家合作旅宿業者，合作餐廳及店家87家，城博期間提供不同的優惠，更有城博限定商品伴手禮和水上遊程，各展區也會分別推出特色市集，吃、喝、玩、樂，有感體驗。