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疫情海嘯下花蓮夜市收入僅幾百元 名產店業績少7成

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
受疫情影響，東大門夜市人潮不像往年多，攤商假日只有幾百元收入。圖／報系資料照
受疫情影響，東大門夜市人潮不像往年多，攤商假日只有幾百元收入。圖／報系資料照

本土疫情持續升溫，花蓮夜市、名產店業績掉到谷底，東大門夜市攤商假日才幾百元收入，客人也只有2、3組，攤商只能節省開銷，希望先撐過這個月。糕餅名產店業績減少6、7成，只有網路業績好一點，因此在網路上多宣傳，希望親朋好友多捧場。

花蓮累計確診已破8千人，因家人、同學感染而被隔離者更破1萬5千人，許多民眾不敢到外地旅遊，在地人更不願意在餐廳、夜市內用，讓業者大嘆錢真的難賺。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，在疫情海嘯下，有部分幾間攤商平日根本沒收入，乾脆平日不開業，只在假日營業，但收入只有幾百元，遊客、在地人幾乎不來夜市，認為大家可能擔心家中長輩跟小孩，預計可能還要再空1個月以上。

黃家明說，有些攤商、工讀生不小心確診，隔離期間更是沒有收入，生活上比較艱困，只能節省開銷，先想辦法撐過這個月，希望政府能有補助，讓大家度過艱難的時期。

名產店業者劉瑞琪指出，近期業績與過去相比減少6、7成，門市幾乎沒有遊客光顧，糕餅只敢做少量，好在網路上販售的洗手乳、乾洗手及文旦精油防蚊液等，賣得比較好，不然不知道要怎麼撐下去。現在在網路上多宣傳，希望2個月過後，旅遊市場能回溫。

夜市 疫情 花蓮

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