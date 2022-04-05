台東霍爾移動城堡何時拆不確定 遊客假期打卡留念

台東海濱公園附近著名景點「霍爾移動城堡：小白屋」，李姓屋主5年前過世後，房子賣給台商「河南王」集團，因周邊土地為旅館用地、都是集團所有，去年也傳出找縣府洽詢開發，小白屋可能被拆除，不少遊客趁假期到場拍照打卡留念。

台東縣政府表示，小白屋及周邊土地屬旅館用地，都是俗稱「河南王」的丹尼斯集團所有，該集團去年疫情趨緩時，的確曾到縣府拜訪，洽談周邊開發合作可能性，後續因為疫情再起，後續就未再連絡。

台東市「小白屋」是1棟灰白色破爛房屋，外觀四層樓、外牆斑駁、門窗破舊不堪有如「補丁」建築，原是李姓老榮民當年撿拾木材和鐵皮自建而成，旁邊原是台東縣農會飼料工廠，後來賣給河南王集團，倉庫拆除夷為平地，路口轉角的小白屋更突兀。

「房子已賣了，何時拆沒人知道！」小白屋附近蕭姓住戶說，李姓老兵在台東克難生活，平日拾荒撿許多磚木，就這樣一磚一瓦、釘打拼湊興建完工，房子雖不起眼，仍抵擋過多次天災，直到7年前尼伯特颱風重創台東，才造成外觀嚴重破損，李年長生病後無力再維修。

蕭姓鄰居說，房子破爛不會倒，加上大家都說老兵不要錢，為了將房子留給孩子，房裡還有為孩子改裝「新房」，這充滿愛的故事讓小白屋爆紅，成為台東特色景點，如果拆掉真的有點不捨。