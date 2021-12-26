宜蘭冬山舊河港燈節夜景裝置藝術 每晚亮燈到明年2月20日

宜蘭縣冬山鄉公所配合亮點計畫工程，在舊河道水岸步道至冬山車站廣場辦理「冬山舊河港燈節」，邀請藝術家發揮創意設計10組燈光藝術裝置，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，每晚亮燈到明年2月20日結束。

這次燈節以「2022冬山．在線」為創作主題，冬山鄉公所表示，主要是新冠肺炎疫情席捲全球，使得數位化居家辦公、線上教學、視訊會議、網路購物等快速發展，為了裝點燈節繽紛，邀請10位藝術家共襄盛舉，並以「線上」為主題，在微解封、戴口罩、保持安全距離下，用實體模式「冬山．在線（Dong Shan Online）」展出，迎接遊客的到來。

燈組策展融入在地人文特色，委由藝術家創作10組作品分別是「冬山~在線等」、「綠循環線」、「經典小鎮線」、「飛行路線-等候的記憶」、「月亮~光線」、「宜蘭線-幸福冬山站」、「豐收滿線-禾家歡」、「線在開始愛」、「匯聚線-生命廊道」及「實現~冬山再現」，交織出冬山舊河道的人文之美，傳達「十線=璀璨實現」概念。