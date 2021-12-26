快訊

新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭冬山舊河港燈節夜景裝置藝術 每晚亮燈到明年2月20日

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，連進入冬山市區的道路也有街景布置。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，連進入冬山市區的道路也有街景布置。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭縣冬山鄉公所配合亮點計畫工程，在舊河道水岸步道至冬山車站廣場辦理「冬山舊河港燈節」，邀請藝術家發揮創意設計10組燈光藝術裝置，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，每晚亮燈到明年2月20日結束。

這次燈節以「2022冬山．在線」為創作主題，冬山鄉公所表示，主要是新冠肺炎疫情席捲全球，使得數位化居家辦公、線上教學、視訊會議、網路購物等快速發展，為了裝點燈節繽紛，邀請10位藝術家共襄盛舉，並以「線上」為主題，在微解封、戴口罩、保持安全距離下，用實體模式「冬山．在線（Dong Shan Online）」展出，迎接遊客的到來。

燈組策展融入在地人文特色，委由藝術家創作10組作品分別是「冬山~在線等」、「綠循環線」、「經典小鎮線」、「飛行路線-等候的記憶」、「月亮~光線」、「宜蘭線-幸福冬山站」、「豐收滿線-禾家歡」、「線在開始愛」、「匯聚線-生命廊道」及「實現~冬山再現」，交織出冬山舊河道的人文之美，傳達「十線=璀璨實現」概念。

燈節從昨晚點亮到明年2月20日結束，為期58天，每晚5點準時亮燈到晚間11點結束，遊客也可在周六順道逛逛熱鬧的冬山夜市及冬山老街。

宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，活動持續到明年2月20日結束。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，活動持續到明年2月20日結束。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，活動持續到明年2月20日結束。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，活動持續到明年2月20日結束。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，10位藝術家創作裝飾了美麗的河景地貌。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，10位藝術家創作裝飾了美麗的河景地貌。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，活動持續到明年2月20日結束。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，把河景地貌變換成美麗的奇幻空間，活動持續到明年2月20日結束。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，火車站前廣場布置了許多小星球。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭縣冬山舊河港燈節昨晚點亮，火車站前廣場布置了許多小星球。圖／冬山鄉公所提供

藝術家 宜蘭 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

台南兩大燈節陸續登場 夜晚更有看頭

蘭陽起「議」 聚焦青年在地築夢

蘭陽起「議」文化論壇 聚焦宜蘭青年在地發展

宜蘭男茅埔城古道失蹤近10天 消防、搜救犬今持續找人

相關新聞

宜蘭冬山舊河港燈節夜景裝置藝術 每晚亮燈到明年2月20日

宜蘭縣冬山鄉公所配合亮點計畫工程，在舊河道水岸步道至冬山車站廣場辦理「冬山舊河港燈節」，邀請藝術家發揮創意設計10組燈光...

為了當森林護管員 59歲碩士男負重20公斤跑1公里

台東林管處明年將約僱7名森林護管員（含原民保障名額3名），昨起到今天自辦招考，吸引70人報名參加測驗，首日術科考試，最年...

基隆運動場公廁 升等「飯店級」

基隆市各運動場所公廁使用率都非常高，每天一早都有大批民眾運動，也是選手練習的地方，因高使用率及高耗損率，常被民眾抱怨有味...

台東女中彩繪布鞋 義賣助院生

台東女中美術班學生將藝術化為善心，彩繪200多雙帆布鞋，參與「藝術結合公益聯展暨愛心義賣」活動，義賣所得全數捐給牧心智能...

花蓮婦幼園區開幕 徐榛蔚秀施政成果

花蓮縣長徐榛蔚施政滿3年，昨天報告施政成果，同時宣布婦幼親創園區啟用。對於是否尋求連任，她未鬆口表態，僅說「努力做好每一...

蘭陽起「議」 聚焦青年在地築夢

宜蘭縣政府文化局舉辦「鄉聚共好－蘭陽青年的在地生活與世代對話」文化論壇，以「蘭陽起議」為題，聚焦田園、海洋、藝文三大領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。