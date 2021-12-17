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台東「最美涵洞」變「黃金隧道」 遊客：美爆了

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到耶誕小確幸，今年在被網友稱「最美涵洞」的金崙涵洞，打造出一條燈海，令民眾驚豔不已，直呼是「黃金涵洞」。記者尤聰光／攝影
台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到耶誕小確幸，今年在被網友稱「最美涵洞」的金崙涵洞，打造出一條燈海，令民眾驚豔不已，直呼是「黃金涵洞」。記者尤聰光／攝影

耶誕節即將到來，全台各地機關單位及民間紛紛裝飾耶誕燈歡慶，台東太麻里鄉公所為讓鄉民感受到小確幸，今年在被網友稱「最美涵洞」的金崙涵洞，打造出一條燈海，令民眾驚豔不已，直呼「黃金隧道」美爆了。

太麻里鄉公所表示，今年除原有金崙火車站前的100公尺長的燈海，更增加了50公尺長的金崙涵洞燈飾，民眾一下火車就能看到燈海，並沿著燈飾走到鐵路橋下的涵洞；燈飾展期將持續到明年農曆春節後，完全免費，歡迎大家來賞燈。

昨晚6點燈一點亮後，吸引不少民眾前來金崙拍照打卡，並將照片上傳分享，有遊客一下火車，看到這麼長的燈海，拍到捨不得回去飯店；另也有人遠從市區開1小時的車前來跟風，大家都被眼前的夢幻美景給驚呆了，直呼是「黃金隧道」。

金崙涵洞，由上萬顆黃色小燈泡組成，燈飾布滿涵洞兩旁牆壁及頂壁，使得涵洞呈現金碧輝煌的效果，加上遠處一端漆黑的洞口，更讓只有50公尺的涵洞，有無限延伸的錯覺感；另火車站前的燈海，還搭配熱氣球造型燈籠，超吸睛。

「好像走進時光隧道！」來自彰化李姓遊客說，一下火車走出車站，就被眼前燈海給驚奇了，走進去自己就像MV主角一樣浪漫。另在地林姓村民說：「雖然不比新北耶誕城熱鬧，卻有著寧靜、溫馨的小確幸，真的很知足幸福」。

民眾走進涵洞裡，都感覺很夢幻，就像MV主角一樣浪漫。記者尤聰光／攝影
民眾走進涵洞裡，都感覺很夢幻，就像MV主角一樣浪漫。記者尤聰光／攝影
金崙火車站前的100公尺長的燈海，還搭配熱氣球造型燈籠，超吸睛。記者尤聰光／攝影
金崙火車站前的100公尺長的燈海，還搭配熱氣球造型燈籠，超吸睛。記者尤聰光／攝影
金崙涵洞，由上萬顆黃色小燈泡組成，燈飾布滿涵洞兩旁牆壁及頂壁，使得涵洞呈現金碧輝煌的效果，加上遠處一端漆黑的洞口，更讓只有50公尺的涵洞，有無限延伸的錯覺感。記者尤聰光／攝影
金崙涵洞，由上萬顆黃色小燈泡組成，燈飾布滿涵洞兩旁牆壁及頂壁，使得涵洞呈現金碧輝煌的效果，加上遠處一端漆黑的洞口，更讓只有50公尺的涵洞，有無限延伸的錯覺感。記者尤聰光／攝影

火車站 小確幸

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