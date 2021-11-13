龜山島眼鏡洞大量落石堵 民眾笑說：龜山八景變七景

宜蘭頭城龜山島是當地旅遊熱點，不少民眾會搭乘賞鯨船前往朝聖。繼龜首日前發生落石，龜山八景之一的眼鏡洞也出現落石崩塌，堵住大半個洞口，有民眾聽聞笑說：「龜山八景變七景。」賞鯨船宏棋號解說員簡逢均表示，這屬於正常現象，不過如此大量落石，自己還是第一次看到。

龜山島的地質景觀豐富，海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日，以及神龜戴帽，合稱為龜山八景。其中，有著鐘乳石奇觀的眼鏡洞，這兩天被發現大量落石堵住洞口。