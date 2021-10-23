台東「向陽山屋」夜間照明服務 更添唯美浪漫
台東海拔2850公尺的「向陽山屋」，過去入夜之後只有微弱燈光，經台東林區管理處整修照明設備後，這個月20日開始點燈，讓整個山屋更添唯美浪漫。台東林管處表示，山屋照明有管制時間，減少干擾。
台東林區管理處指出，向陽山屋電力來源是使用太陽能發電，因此照明設備非整夜點亮，而是從傍晚5點開始點燈至晚上8點熄燈，主要照明點在屋外的涼亭及廁所，讓山友夜間活動時更具安全舒適，不再摸黑行動。
向陽山屋的照明設備，過去只有在屋內微弱的小燈，今年9月經過整修線路、增加燈組，這個月20日正式點亮，柔和的燈光下，讓不少山友感到貼心和溫馨。胡姓山友說「山屋晚上變的很美，疲憊感都沒了」。
台東林區管理處表示，山屋燈光亮度經過調整，燈照時間也限制在3個小時，目的就是減少對附近動植物生態的干擾影響。也呼籲山友確實遵守各項登山規範，在享受山林的優美環境時，也能一起守護山林。
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