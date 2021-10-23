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羅東「十六份排水」新貌亮相 鴨母船重現運鹽歷史

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東鎮「十六份排水」歷史悠久，過往是載運經濟作物鹽巴的重要水路。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣羅東鎮「十六份排水」歷史悠久，過往是載運經濟作物鹽巴的重要水路。記者林佳彣／攝影

宜蘭羅東鎮「十六份排水」歷史悠久，過往是載運經濟作物鹽巴的重要水路。為改善其周邊水環境，宜蘭縣政府向經濟部水利署爭取補助，加上地方自籌款，斥資約4554萬元，以古圳新生為主題，融入歷史文化、生態友善等元素，進行「十六份排水下游段水環境改善工程」；啟用典禮今天登場，並以傳統鴨母船重現該河流運鹽的歷史現場。

十六份排水是一條具歷史文化底蘊的水路，過往陸路交通不發達，當地都是藉此運輸經濟產物鹽巴，上岸後再以人力車搬運。宜蘭縣政府獲中央前瞻基礎建設計畫補助約3734萬元，再自籌逾819萬元，於今年動工整修河岸。

「十六份排水下游段水環境改善工程」以古圳新生為設計主題，結合歷史文化、生態友善和觀光等面向，在十六份鹽館遺址附近新增2座親水平台，另有1座自行車橋、堤岸空間的改善。宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒表示，該工程透過就地取材，以降低混凝土的使用量，例如親水平台階梯的石頭就是取自於當地。

宜蘭縣長林姿妙致詞說，議員、代表和社區居民從提案、設計到施工共同參與，無形中也建立起地方深厚關係，實屬民眾參與公共建設的最佳典範，同時感謝宜蘭縣羅東鎮新群社區發展協會未來的接管認養。

縣府今天在羅東十六份四路橋舉辦「古圳新生 守護水圳」啟用活動，在地居民到場共襄盛舉，由新群水環境巡守隊員划鴨母船運送鹽巴，再接手放到岸上人力車，重現運鹽的歷史現場。

十六份鹽館遺址附近新增親水平台。記者林佳彣／攝影
十六份鹽館遺址附近新增親水平台。記者林佳彣／攝影
縣府今天舉辦「古圳新生 守護水圳」啟用活動，居民重現十六份圳的運鹽歷史現場。記者林佳彣／攝影
縣府今天舉辦「古圳新生 守護水圳」啟用活動，居民重現十六份圳的運鹽歷史現場。記者林佳彣／攝影
「十六份排水下游段水環境改善工程」以古圳新生為設計主題，結合歷史文化、生態友善和觀光等面向。記者林佳彣／攝影
「十六份排水下游段水環境改善工程」以古圳新生為設計主題，結合歷史文化、生態友善和觀光等面向。記者林佳彣／攝影
十六份排水過往是當地運輸經濟產物鹽巴的重要水路。記者林佳彣／攝影
十六份排水過往是當地運輸經濟產物鹽巴的重要水路。記者林佳彣／攝影
縣府今天舉辦「古圳新生 守護水圳」啟用活動，居民重現十六份圳的運鹽歷史現場。記者林佳彣／攝影
縣府今天舉辦「古圳新生 守護水圳」啟用活動，居民重現十六份圳的運鹽歷史現場。記者林佳彣／攝影

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