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品味夜花蓮之美 花縣府推浪漫海洋月光賞星船
花蓮縣政府推動天文旅遊，讓花蓮愈夜愈美麗，與賞鯨船合作，載遊客悠遊浪漫月光海，中秋航班大受歡迎，明天原本還有兩個航班，但因颱風接近，考量海象將延期到國慶連假出航，目前仍有船位可預訂。
「海洋月光賞星船」是花蓮縣政府觀光處推出的流星花蓮天文旅遊系列活動之一，帶領民眾搭乘賞鯨船，從花蓮港出發，在點點星空下，悠遊在蔚藍的太平洋，享受海風輕拂，探索天文與海洋世界，欣賞皎潔月光，也聽聽討海人的星空故事。
中秋節兩個航班都銷售一空，遊客反應普遍都很不錯，今年最後兩個星光航班原本9月26日及10月9日啟航，但是近日颱風接近，考量海象不佳，賞鯨業者表示，將延至10月9、10日出航。
花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，從海上賞星觀月，可以遠離塵囂與光害，在靜謐中欣賞遼闊天空，和在陸地是非常不一樣的體驗，歡迎民眾到花蓮多住一晚，白天享受花蓮好山好水，晚上乘船觀月，細細品味花蓮。
合辦單位多羅滿賞鯨業者呂世明說，月光賞星船每航次約1個半小時，為防疫乘載人數降載，目前每航班可售票數約60人，已銷出8成，仍有少數船位可以預訂，民眾可把握機會，也請遊客配合實聯制、量體溫、酒精消毒雙手等各項防疫措施。
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